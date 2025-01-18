Удар по экономике: возвращение украинских беженцев домой может навредить странам ЕС, — Reuters

Согласно опросам, до 59% украинских мигрантов хотят вернуться на родину после окончания войны. Это может вызвать большой дефицит на рынке труда европейских стран.

Related video

В случае завершения войны в Украине страны центра и востока Европы могут столкнуться с экономическими проблемами из-за возвращения украинских беженцев домой, пишет информационное агентство Reuters.

После полномасштабного вторжения России в Украину около 4,3 миллиона украинцев выехали в ЕС. Из них 22% по состоянию на декабрь 2023 года жили в Польше и примерно 9% в Чехии, свидетельствуют данные Евростата.

По оценкам Райффайзен Банк Интернешнл, в странах Центральной и Восточной Европы экономический рост за 2024 год составил 2,2% вместо прогнозируемых 0,8%, и этой динамике поспособствовали украинские рабочие, которые получили законное право жить и работать в Европе, пишут журналисты.

"Часть экономического успеха во многих странах связана с украинцами, которые переехали туда в течение последних двух лет. Когда война, как мы надеемся, закончится, конечно, есть большой шанс, что эти люди вернутся в Украину и оставят пробел на рынках труда в Праге, Братиславе, Варшаве — и найти им замену будет непросто", — сказал на саммите Кристиан Петтер, глава отдела Австрии и Центральной и Восточной Европы банка J. Safra Sarasin.

В Польше уровень безработицы на сегодня самый низкий за все время, что привело к росту зарплат на 10% в прошлом году. В то же время Правительство Чехии предупредило, что экономике страны угрожает нехватка рабочей силы, и такая же тенденция наблюдается в большинстве государств Центральной и Восточной Европы, пишут авторы статьи.

Опрос Центрального банка Польши за ноябрь 2024 года показал, что около 2% беженцев и 1% украинцев, выехавших до полномасштабного вторжения, хотели бы вернуться домой в течение года. Однако положительные ответы выросли до 59% и 34% соответственно, когда у украинцев спросили, вернулись бы они в случае окончания войны.

Напомним, 17 января народный депутат Украины Анатолий Бурмич заявил, что украинские военные намекают парламентариям на необходимость завершения войны в первой половине 2025 года.

16 января заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук сказала, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу решил вопрос с выдачей паспортов для украинцев.