Решение примут самостоятельно: в Кабмине озвучили прогноз по возвращению украинцев домой

Министр национального единства Алексей Чернышов отметил, что Украина должна конкурировать за граждан с другими государствами.

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Около 70% украинцев могут вернуться из-за границы после завершения войны при условии соответствующих изменений и развития Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов в интервью ВВС.

Он уточнил, что речь идет о 30% граждан, которые готовы вернуться в Украину после наступления безопасных и стабильных условий. Еще 40% будут принимать решение, учитывая успех Украины, ее экономическое восстановление, восстановление и развитие.

Алексей Чернышов подчеркнул, что термин "возвращать украинцев" — не очень корректный, поскольку это решение будут принимать граждане самостоятельно. Задача государства — быть конкурентоспособными, поскольку именно за 40% нужно будет конкурировать с другими странами.

"Мы должны сфокусироваться на том, что мы будем делать в Украине. Что такое Украина в первый день после завершения войны? Какую она предлагает модель? Какую экономическую модель? Насколько либеральная экономика является открытой для капитала других стран? Что мы предлагаем с точки зрения налоговой системы? Как мы поощряем бизнес украинский? Как мы поощряем бизнес международный? Именно это создает рабочие места, а рабочие места создают, вы знаете, мотивацию украинцам возвращаться", — добавил он.

Ранее Фокус писал, что украинское правительство ищет пособия по возвращению своих граждан из-за рубежа и даже может прибегать к радикальным мерам в виде сокращения поддержки. По мнению опрошенных экспертов, действия власти направлены больше на политические цели, чем на решение реальных проблем украинцев.

СМИ также отмечали, что возвращение украинских беженцев домой может навредить странам ЕС. Это может вызвать большой дефицит на рынке труда европейских стран.