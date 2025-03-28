"Росія знову нападе": біженці з України можуть назавжди залишитись у Європі, — ЗМІ

Російська окупація "не вселяє особливої довіри" громадянам України, які перебувають за кордоном, тому відсоток тих, хто планує повернутись на батьківщину стрімко падає.

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Навіть за умови завершення активної фази російсько-української війни значна частина українських біженців залишаться у Європі назавжди. Про це пише The Economist.

Зокрема про це свідчить те, що дедалі більше людей у Польщі звертаються за порадою щодо отримання дозволу на постійне проживання або польського громадянства, а курси польської мови мають неабияку популярність.

Журналісти зазначили, що, згідно з нещодавнім дослідженням українського Центру економічної стратегії, лише 43% біженців з України по всьому світі планують повернутися. Два роки тому мова йшла про 74%.

"Для багатьох важливим є не лише те, коли закінчиться війна, а й як саме", — йдеться у матеріалі.

Так званий "тимчасовий захист", який діє у країнах ЄС та надає українцям доступ до житла, працевлаштування та пільг, має закінчитись у березні 2026 року. Проте, попри це, українці дедалі частіше відмовляються від ідеї щодо повернення на Батьківщину.

"Зростаюча перспектива припинення вогню без членства України в НАТО чи ЄС, а також триваюча російська окупація п'ятої частини країни не вселяють особливої довіри. Багато українців побоюються, що Росія незабаром знову нападе", — підкреслили автори матеріалу.

Видання зауважує, що наразі основну частину біженців з України становлять жінки, проте після припинення воєнного стану за кордон може виїхати близько півмільйона чоловіків призовного віку, які зараз цього зробити не можуть.

Для українського ринку праці та її здатності захищати себе такий відтік може стати катастрофою, вважають журналісти, наголошуючи, що з цієї причини скасування воєнного стану може відбутися не одразу.

Нагадаємо, 4 березня постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Україна виділила понад 150 мільйонів гривень на повернення біженців додому.

В лютому українським біженцям в Австрії продовжили тимчасовий захист.