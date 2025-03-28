"Россия снова нападет": беженцы из Украины могут навсегда остаться в Европе, — СМИ

Российская оккупация "не внушает особого доверия" гражданам Украины, которые находятся за рубежом, поэтому процент тех, кто планирует вернуться на родину стремительно падает.

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Даже при условии завершения активной фазы российско-украинской войны значительная часть украинских беженцев останутся в Европе навсегда. Об этом пишет The Economist.

В частности, об этом свидетельствует то, что все больше людей в Польше обращаются за советом по получению разрешения на постоянное проживание или польского гражданства, а курсы польского языка имеют большую популярность.

Журналисты отметили, что, согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, лишь 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться. Два года назад речь шла о 74%.

"Для многих важно не только то, когда закончится война, но и как именно", — говорится в материале.

Так называемая "временная защита", которая действует в странах ЕС и предоставляет украинцам доступ к жилью, трудоустройству и льготам, должна закончиться в марте 2026 года. Однако, несмотря на это, украинцы все чаще отказываются от идеи о возвращении на Родину.

"Растущая перспектива прекращения огня без членства Украины в НАТО или ЕС, а также продолжающаяся российская оккупация пятой части страны не внушают особого доверия. Многие украинцы опасаются, что Россия вскоре снова нападет", — подчеркнули авторы материала.

Издание отмечает, что сейчас основную часть беженцев из Украины составляют женщины, однако после прекращения военного положения за границу может выехать около полумиллиона мужчин призывного возраста, которые сейчас этого сделать не могут.

Для украинского рынка труда и его способности защищать себя такой отток может стать катастрофой, считают журналисты, подчеркивая, что по этой причине отмена военного положения может произойти не сразу.

Напомним, 4 марта постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина выделила более 150 миллионов гривен на возвращение беженцев домой.

В феврале украинским беженцам в Австрии продлили временную защиту.