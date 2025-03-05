Украина выделила более 150 миллионов гривен на возвращение беженцев домой, — Мельничук

Выделенные средства будут использованы для реализации программы новосозданного Министерства национального единства. Также парламент утвердил план по развитию фонда защитных сооружений на ближайшие пару лет.

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На поддержку украинских беженцев и содействие их возвращению на родину Украина выделила более 150 миллионов гривен. Об этом 4 марта заявил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Переданы бюджетные назначения, предусмотренные Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150 млн 28,7 тыс. гривен Министерству национального единства Украины на новую бюджетную программу", — отметил он.

Также Мельничук сообщил, что была одобрена Стратегия развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Был утвержден операционный план мероприятий по реализации этой стратегии в 2025-2027 годах.

Что предшествовало

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский представил в парламенте "План устойчивости" из 10 пунктов. Во время своего выступления он анонсировал создание Министерства объединения.

Верховная Рада назначила главой нового министерства Алексея Чернышова. При этом нардеп Ярослав Железняк назвал главным вопросом, как будет утверждаться бюджет для органа. При этом он сообщал, что на будущее ведомство, которое находится в подчинении Министерства экономики, "заложено лишь 150 млн грн".

В начале января министр национального единства Алексей Чернышов информировал, что сейчас в Украине проживают около 32 млн украинцев, а за рубежом — почти 30 миллионов.

Напомним, в Австрии продлили статус временной защиты для украинцев до марта 2026 года. Сейчас в стране находятся почти 85 тысяч беженцев, среди них — большой процент женщин и детей.