Почти поровну: в правительстве сообщили, сколько украинцев находится в Украине и заграницей (видео)

Глава министерства национального единства Алексей Чернышов говорит, что в число украинцев, находящихся заграницей, также включены также те украинцы, которые покинули территорию государства с начала полномасштабного вторжения.

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Глава Министерства национального единства Алексей Чернышов сообщил, что сейчас проживает в Украине около 32 млн украинцев, а количество сограждан за рубежом составляет почти 30 млн. Об этом он сказал во время своего визита в Польшу, сообщает Укринформ.

По словам Чернышова, возглавляемое им министерство планирует ввести стратегию национального единства, идентичности и множественного гражданства. Именно это позволит возвращать украинских граждан обратно на Родину.

Чиновник подчеркнул, что по разным оценкам, в Украине сейчас проживают 32 млн граждан, а за пределами страны — от 25 до 30 млн. Чернышов уточнил, что в число сограждан заграницей включены также те украинцы, которые покинули территорию государства с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022.

"Мы должны создать и должны предложить такие условия, чтобы украинцы возвращались домой. Те, кто будут оставаться заграницей, должны не терять связь с Украиной и работать на благо государства за ее пределами", — сказал министр.

Ранее стало известно, что тем, кто выехал из Украины, предлагают работу на оборонных предприятиях и бронь. Министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что власти развернут в других странах центры поиска вакансий в Украине.

Также сообщалось, что Алексей Чернышов стал министром национального единства. Пока остается непонятным, каким образом будет работать это ведомство и где будут брать бюджет на его работу.