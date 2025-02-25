Украинцы за рубежом будут получать бронь от мобилизации дистанционно: кого это будет касаться

По словам министра национального единства Алексея Чернышева, при пересечении границы человек будет иметь статус, который не позволит его мобилизовать между границей и заводом.

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Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышов на мероприятии "Украинской правды" "Война 2025. Оружие, люди, деньги", пишет "Экономическая правда".

В странах, где находится наибольшее количество украинцев, создаются так называемые Unity Hub. Это центры, которые в будущем будут привлекать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа. Они будут предлагать украинцам определенный перечень услуг, в частности — трудоустройство и бронирование, если оно предусмотрено.

"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", — рассказал Алексей Чернышов.

По его словам, получить бронь от мобилизации может любой украинец. Однако это должно быть предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.

На своей странице в соцсети министр добавил, что сейчас за рубежом находится более 6 млн украинцев, которые выехали из-за войны.

"Наша важнейшая миссия — сохранить этот потенциал в Украине и приложить максимальные усилия для поощрения возвращения наших людей домой.

Напомним, что с 17 февраля мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, начали получать паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. В первый день было выдано мужчинам в возрасте 18-60 лет почти 1700 загранпаспортов и более 400 паспортов гражданина Украины.

Напомним, что в условиях действия военного положения и мобилизации в Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права выезжать из страны. Поэтому не имеют права на выезд из страны лица, снятые с воинского учета,