Украинским мужчинам за рубежом снова выдают паспорта: сколько граждан уже получили документы

Почти 1700 загранпаспортов и более 400 паспортов гражданина Украины было выдано мужчинам в возрасте 18-60 лет за рубежом в первый день обновления услуг.

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С 17 февраля мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, начали получать паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

В первый день возобновления услуги уже было выдано около 1700 загранпаспортов и более 400 внутренних паспортов. Это стало возможным после урегулирования правительством процедуры оформления документов для граждан, покинувших страну.

Услуга доступна для тех, кто подал заявление на изготовление паспорта до 25 апреля 2024 года через государственное предприятие "Документ". В то же время в соответствии с Законом Украины №3633-IX, который вступил в силу 11 апреля 2024 года, для получения паспорта мужчины в возрасте 18-60 лет должны иметь военно-учетные документы.

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Ирина Ковалевская отметила, что граждане, чьи документы уже изготовлены, получают SMS-сообщение с указанием места и времени выдачи. В определенный день они могут забрать свои паспорта в паспортном сервисе.

Напомним, Государственная миграционная служба передает информацию о гражданах Украины мужского пола в возрасте 25-60 лет в Минобороны. Мужчины в возрасте 18-25 лет, которые подали документы на паспорт за рубежом, будут автоматически поставлены на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

14 февраля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за границей.