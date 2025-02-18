Українським чоловікам за кордоном знову видають паспорти: скільки громадян вже отримали документи

Майже 1700 закордонних паспортів та понад 400 паспортів громадянина України було видано чоловікам віком 18-60 років за кордоном у перший день поновлення послуг.

Related video

З 17 лютого чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, почали отримувати паспорти громадянина України та закордонні паспорти. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У перший день відновлення послуги вже було видано близько 1700 закордонних паспортів і понад 400 внутрішніх паспортів. Це стало можливим після врегулювання урядом процедури оформлення документів для громадян, які залишили країну.

Послуга доступна для тих, хто подав заяву на виготовлення паспорта до 25 квітня 2024 року через державне підприємство "Документ". Водночас відповідно до Закону України №3633-IX, який набув чинності 11 квітня 2024 року, для отримання паспорта чоловіки віком 18-60 років повинні мати військово-облікові документи.

Перший заступник голови Державної міграційної служби Ірина Ковалевська зазначила, що громадяни, чиї документи вже виготовлені, отримують SMS-повідомлення із зазначенням місця та часу видачі. У визначений день вони можуть забрати свої паспорти в паспортному сервісі.

Нагадаємо, Державна міграційна служба передає інформацію про громадян України чоловічої статі віком 25-60 років до Міноборони. Чоловіки віком 18-25 років, які подали документи на паспорт за кордоном, будуть автоматично поставлені на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

14 лютого міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.