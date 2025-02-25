Українці за кордоном отримуватимуть бронь від мобілізації дистанційно: кого це стосуватиметься

За словами міністра національної єдності Олексія Чернишова, при перетині кордону людина матиме статус, який не дозволить її мобілізувати між кордоном і заводом.

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Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах. Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході "Української правди" "Війна 2025. Зброя, люди, гроші", пише "Економічна правда".

В країнах, де перебуває найбільша кількість українців, створюються так звані Unity Hub. Це центри, які в майбутньому залучатимуть громадян до ринку праці в Україні з-за кордону. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема – працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", — розповів Олексій Чернишов.

За його словами, отримати бронь від мобілізації може будь-який українець. Однак це має бути передбачено в певній сфері працевлаштування.

На своїй сторінці в соцмережі міністр додав, що нині за кордоном перебуває понад 6 млн українців, які виїхали через війну.

"Наша найважливіша місія – зберегти цей потенціал в Україні та докласти максимальних зусиль для заохочення повернення наших людей додому.

Нагадаємо, що з 17 лютого чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, почали отримувати паспорти громадянина України та закордонні паспорти. У перший день було видано чоловікам віком 18-60 років майже 1700 закордонних паспортів та понад 400 паспортів громадянина України.

Нагадаємо, що в умовах дії воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років не мають права виїжджати з країни. Тому не мають права на виїзд з країни особи, зняті з військового обліку,