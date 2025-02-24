Лише за однієї умови: чи може знятий з обліку чоловік виїхати за кордон

Варто зауважити, що зняття з військового обліку не підтверджує факт непридатності до військової служби, тому в цьому випадку для виїзду за кордон потрібно звернутись до ТЦК та СП.

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В умовах дії воєнного стану та мобілізації в Україні триває воєнний стан, тож військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років не мають права виїжджати з країни. Тому не мають права на виїзд з країни особи, зняті з військового обліку, пише "24 Канал".

Процедура зняття з військового обліку є тимчасовою дією та передбачає повернення на облік через певний час. Наприклад, це може бути у випадку переїзду — тоді особа може знятись з обліку одного територіального центру комплектації та соціальної підтримки для того, щоб стати на облік іншого.

Зняття з військового обліку не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби, які б давали б можливість виїзду. Тому слід звернутися до ТЦК та СП, оновити військово-облікові дані, пройти ВЛК і в цьому випадку за наявності підстав перетинати кордон України.

Інша річ — виключення з військового обліку, оскільки це втрата статусу військовозобов'язаного. В цьому випадку чоловіки автоматично мають право на виїзд за кордон, вони не повинні ставати на облік та проходити ВЛК.

Виключити з військового обліку можуть за певних підстав. До них відноситься досягнення граничного віку перебування в запасі, непридатність до військової служби за висновком військово-лікарської комісії та втрата громадянства України.

Зазначимо, що за кордон мають право виїхати лише деякі особи. В разі необхідності перетнути кордон громадянину України потрібно надати документи, які підтверджують це право.

Варто додати, що громадяни з інвалідністю ІІ групи мають право на відстрочку, тому можуть виїжджати за кордон. Їм в цьому випадку також потрібно мати деякі документи.