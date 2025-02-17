Є певний нюанс: чи може виїхати за кордон чоловік з інвалідністю 2 групи

Особи з інвалідністю ІІ можуть виїжджати за кордон необмежену кількість разів, однак з собою їм необхідно мати певні документи.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні чоловікам призовного віку у віці від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон. Однак громадяни з інвалідністю ІІ групи мають право на відстрочку, тому можуть виїжджати за кордон. Однак при собі потрібно мати певні документи, пише "24 Канал".

Виїзд особи з інвалідністю ІІ групи: які документи необхідні

Пунктом 2 "Правилам перетинання державного кордону" передбачено, що незалежно від групи громадянам України з інвалідністю дозволяється перетин кордону під час дії надзвичайного або воєнного стану. При цьому особа повинна мати відповідні документи для підтвердження статусу.

При виїзді за кордон особа з інвалідністю ІІ групи на вимогу прикордонника має показати:

закордонний паспорт;

дійсний військово-обліковий документ;

посвідчення інвалідності від пенсійного фонду або від соціального захисту (якщо немає стажу роботи в пенсійному), або довідку для отримання пільг людям з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

У випадку наявності всіх необхідних документів особа може перетинати кордон необмежену кількість разів.

Нагадаємо, що у зв'язку з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій право людини на інвалідність замість них визначають експертні команди лікарів. Вони формуються випадково й ані медики, ані пацієнти не знають дані одне одного до дня оцінювання.

Додамо, що 14 лютого стало відомо, що осіб з інвалідністю відтепер не будуть направляти на проходження ВЛК. Крім цього, інформацію про наявність у громадянина інвалідності вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів за запитом особи з інвалідністю через електронний кабінет.