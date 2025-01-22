В Україні ліквідували МСЕК: як встановлюють інвалідність тепер

Право людини на інвалідність замість МСЕК визначають експертні команди лікарів. Вони формуються випадково й ані медики, ані пацієнти не знають дані одне одного до дня оцінювання.

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У зв'язку з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) інвалідність в Україні з 1 січня присвоюють за новими правилами. Замість МСЕК оцінюванням займаються експертні команди лікарів, пише "BBC-Україна".

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що експертні команди повинні оцінювати певні критерії для підтвердження інвалідності: наскільки людина здатна до самообслуговування, пересування, орієнтації в простору, контролю своєї поведінки, комунікації з іншими, навчання та роботи.

До реформи МСЕК направлення на оцінюванні інвалідності давали сімейні лікарі, тепер електронне направлення формуватиме лікуючий лікар чи керівник військово-лікарської комісії. Таке направлення дається пацієнтам, які мають стійкі та незворотні захворювання, якщо є тимчасова непрацездатність тривалістю понад 120 робочих днів.

Що потрібно для встановлення інвалідності в Україні

Пацієнт має отримати разом з електронним направленням пакет документів в електронному форматі з назвою медичного закладу та печаткою лікаря. Крім того, потрібно мати при собі документи, що підтверджують причини інвалідності, результати обстежень, на підставі яких було ухвалене рішення про отримання групи інвалідності, виписки після лікування, медичний висновок і діагноз за міжнародною класифікацією хвороб. Усі ці дані завантажуються в електронну систему, через яку з ними далі працюватиме адміністратор медзакладу, де проводитиметься оцінювання. Якщо документи оформлено правильно — призначається дата розгляду справи експертною командою.

Оцінювання можуть проводити в одному з трьох форматів: очно, заочно та з виїздом на місце перебування людини. Команди з не менш ніж трьох лікарів формуватимуться автоматично та випадково під кожну справу та за задумом МОЗ ані медики, ані пацієнти не знатимуть дані одне одного до дня проведення оцінювання. Так планується запобігати корупції.

У відомстві зазначають, що видані до 1 січня 2025 року довідки залишатимуться чинними.

За даними МОЗ, на сьогодні сформували майже 1 500 експертних команд із 5,6 тисячі лікарів. Зараз триває їхнє навчання та передача інформації від ліквідованих МСЕК до нових команд.

Пацієнти поскаржилися журналістам на затримки з ухваленням рішень і невизначеність під час перехідного етапу. Лікарі своєю чергою нарікають на поспішність реформи (доводиться паралельно навчатись і вже проводити оцінювання пацієнтів), збої в електронній системі та велике навантаження, адже доводиться суміщати роботу в експертній команді з лікарською практикою.

Нагадаємо, 21 січня депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що Верховна Рада хоче скасувати виплати українцям із 2 і 3 групою інвалідності. Нардеп Олексій Гончаренко спростував цю інформацію та запевнив, що такого законопроєкту не існує.

8 січня ЗМІ писали, що деяким чоловікам з інвалідністю вручають повістки та виписують штрафи, бо наявність інвалідності не дає відстрочку автоматично — такі особи мають пройти ВЛК, щоб їх визнали непридатними.