В Украине ликвидировали МСЭК: как устанавливают инвалидность теперь

Право человека на инвалидность вместо МСЭК определяют экспертные команды врачей. Они формируются случайно и ни медики, ни пациенты не знают данные друг друга до дня оценки.

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В связи с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) инвалидность в Украине с 1 января присваивают по новым правилам. Вместо МСЭК оценкой занимаются экспертные команды врачей, пишет "BBC-Украина".

В Министерстве здравоохранения рассказали, что экспертные команды должны оценивать определенные критерии для подтверждения инвалидности: насколько человек способен к самообслуживанию, передвижению, ориентации в пространства, контролю своего поведения, коммуникации с другими, обучению и работе.

До реформы МСЭК направление на оценке инвалидности давали семейные врачи, теперь электронное направление будет формировать лечащий врач или руководитель военно-врачебной комиссии. Такое направление дается пациентам, которые имеют стойкие и необратимые заболевания, если есть временная нетрудоспособность продолжительностью более 120 рабочих дней.

Что нужно для установления инвалидности в Украине

Пациент должен получить вместе с электронным направлением пакет документов в электронном формате с названием медицинского учреждения и печатью врача. Кроме того, нужно иметь при себе документы, подтверждающие причины инвалидности, результаты обследований, на основании которых было принято решение о получении группы инвалидности, выписки после лечения, медицинское заключение и диагноз по международной классификации болезней. Все эти данные загружаются в электронную систему, через которую с ними дальше будет работать администратор медучреждения, где будет проводиться оценивание. Если документы оформлены правильно — назначается дата рассмотрения дела экспертной командой.

Оценивание могут проводить в одном из трех форматов: очно, заочно и с выездом на место пребывания человека. Команды из не менее чем трех врачей будут формироваться автоматически и случайно под каждое дело и по замыслу Минздрава ни медики, ни пациенты не будут знать данные друг друга до дня проведения оценивания. Так планируется предотвращать коррупцию.

В ведомстве отмечают, что выданные до 1 января 2025 года справки будут оставаться в силе.

По данным Минздрава, на сегодня сформировали почти 1 500 экспертных команд из 5,6 тысячи врачей. Сейчас идет их обучение и передача информации от ликвидированных МСЭК в новые команды.

Пациенты пожаловались журналистам на задержки с принятием решений и неопределенность во время переходного этапа. Врачи в свою очередь жалуются на поспешность реформы (приходится параллельно учиться и уже проводить оценку пациентов), сбои в электронной системе и большую нагрузку, ведь приходится совмещать работу в экспертной команде с врачебной практикой.

Напомним, 21 января депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк заявил, что Верховная Рада хочет отменить выплаты украинцам со 2 и 3 группой инвалидности. Нардеп Алексей Гончаренко опроверг эту информацию и заверил, что такого законопроекта не существует.

8 января СМИ писали, что некоторым мужчинам с инвалидностью вручают повестки и выписывают штрафы, потому что наличие инвалидности не дает отсрочку автоматически — такие лица должны пройти ВВК, чтобы их признали непригодными.