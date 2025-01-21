Людям с 2 и 3 группой инвалидности могут отменить выплаты, – нардеп

Как отметил, нардеп Алексей Гончаренко, в ВР нет законопроекта об отмене выплат людям с инвалидностью.

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Правительство планирует отменить денежные выплаты для граждан со 2-й и 3-й группой инвалидности, вместо этого увеличив размер пособий для людей с 1-й группой. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк в интервью изданию "Українським Новинам".

"Правительство пока говорит такие вещи, которые не обсуждаются даже с депутатами, под которые нужно принимать законы. Разные разговоры ходят, пока я серьезности реформы социальной защиты не вижу. Я не воспринимаю реформу как такую, чтобы просто у кого-то забрать деньги. Это неправильный подход", – рассказал он по поводу предстоящей реформы соцполитики.

Он считает, что власти необходимо быть готовыми к росту числа ветеранов и людей с инвалидностью, которым требуется не только социальная поддержка, но и создание условий для их трудоустройства.

"Я понимаю, что лицо с инвалидностью у второй группы получает примерно 2 тыс. гривен. За эти средства невозможно выжить. Когда говорят, что лицо по инвалидности первой группы будет получать 20 000, окей, а вторая, третья – ничего, то это неприемлемо. Хотя бы оставьте этот минимум, потому что действительно негде брать деньги", — добавил он.

При этом, нардеп партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что в ВР нет законопроекта об отмене выплат людям с 2-3 группой инвалидности, а Кабмин не принимал такое постановление.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.