Людям із 2 і 3 групою інвалідності можуть скасувати виплати, — нардеп

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, у ВР немає законопроєкту про скасування виплат людям з інвалідністю.

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Уряд планує скасувати грошові виплати для громадян із 2-ю та 3-ю групою інвалідності, натомість збільшивши розмір допомоги для людей із 1-ю групою. Про це розповів перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк в інтерв'ю виданню "Українським Новинам".

"Уряд поки що говорить такі речі, які не обговорюються навіть із депутатами, під які потрібно ухвалювати закони. Різні розмови ходять, поки я серйозності реформи соціального захисту не бачу. Я не сприймаю реформу як таку, щоб просто в когось забрати гроші. Це неправильний підхід", — розповів він з приводу майбутньої реформи соцполітики.

Він вважає, що владі необхідно бути готовою до зростання кількості ветеранів і людей з інвалідністю, які потребують не тільки соціальної підтримки, а й створення умов для їхнього працевлаштування.

"Я розумію, що особа з інвалідністю другої групи отримує приблизно 2 тис. гривень. За ці кошти неможливо вижити. Коли кажуть, що особа по інвалідності першої групи буде отримувати 20 000, окей, а друга, третя — нічого, то це неприйнятно. Хоча б залиште цей мінімум, тому що справді ніде брати гроші", — додав він.

Водночас нардеп партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зазначив, що у ВР немає законопроєкту про скасування виплат людям із 2-3 групою інвалідності, а Кабмін не ухвалював такої постанови.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.