Як в Україні присвоюватимуть інвалідність: чи потрібно лягати в стаціонар

В Україні з січня 2025 року змінюються правила присвоєння інвалідності. Пацієнтів можуть направити на дообстеження, але МОЗ унеможливить "ходіння по колу".

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Нові правила присвоєння інвалідності в Україні передбачають відправлення пацієнта на дообстеження лише один раз. Лягати в стаціонар для медичної оцінки не буде потрібно, розповіли міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та його заступниця Марія Карчевич.

До цього багато лікарів для отримання групи інвалідності вимагали від пацієнтів виписки зі стаціонару. Часто фахівці вимагали, щоб людина лежала в стаціонарі кілька разів на рік. У МОЗ наголошують, що список потрібних документів на отримання інвалідності чітко врегулюють.

Щоб пацієнт "не ходив по колу", лікарям дозволять відправляти людину на дообстеження не більше ніж один раз для ухвалення рішення.

"Тут ми вирішуємо два питання: купували інвалідність ті, кому вона не була потрібна. І не ставили інвалідність тим, кому потрібно", — додав міністр.

МОЗ прагне визначити "золоту середину", щоб ті, хто має отримати групу інвалідності, отримали її у визначений законом термін. Нові правила з 1 січня спростять процедуру отримання інвалідності для військовослужбовців, запевняють чиновники.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року ліквідують медико-соціальні експертизи. На зміну їм прийде цифровізована система оцінки повсякденного функціонування людини. Нова експертна команда вимагатиме повну медичну документацію, що підтверджує діагноз пацієнта.

Українським чоловікам віком від 25 до 60 років із II або III групою інвалідності доведеться проходити повторний медогляд із 1 квітня до 1 листопада 2025 року.