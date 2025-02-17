Есть определенный нюанс: может ли выехать за границу человек с инвалидностью 2 группы

Лица с инвалидностью II могут выезжать за границу неограниченное количество раз, однако с собой им необходимо иметь определенные документы.

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Во время действия военного положения и мобилизации в Украине мужчинам призывного возраста в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Однако граждане с инвалидностью II группы имеют право на отсрочку, поэтому могут выезжать за границу. Однако при себе нужно иметь определенные документы, пишет "24 Канал".

Выезд лица с инвалидностью II группы: какие документы необходимы

Пунктом 2 "Правил пересечения государственной границы" предусмотрено, что независимо от группы гражданам Украины с инвалидностью разрешается пересечение границы во время действия чрезвычайного или военного положения. При этом лицо должно иметь соответствующие документы для подтверждения статуса.

При выезде за границу лицо с инвалидностью II группы по требованию пограничника должно показать:

заграничный паспорт;

действительный военно-учетный документ;

удостоверение инвалидности от пенсионного фонда или от социальной защиты (если нет стажа работы в пенсионном), или справку для получения льгот людям с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

В случае наличия всех необходимых документов лицо может пересекать границу неограниченное количество раз.

Напомним, что в связи с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий право человека на инвалидность вместо них определяют экспертные команды врачей. Они формируются случайно и ни медики, ни пациенты не знают данные друг друга до дня оценки.

Добавим, что 14 февраля стало известно, что лиц с инвалидностью отныне не будут направлять на прохождение ВВК. Кроме этого, информацию о наличии у гражданина инвалидности будут вносить в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов по запросу лица с инвалидностью через электронный кабинет.