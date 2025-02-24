Только при одном условии: может ли снятый с учета человек выехать за границу

Стоит заметить, что снятие с воинского учета не подтверждает факт непригодности к военной службе, поэтому в этом случае для выезда за границу нужно обратиться в ТЦК и СП.

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В условиях действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается военное положение, поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права выезжать из страны. Поэтому не имеют права на выезд из страны лица, снятые с воинского учета, пишет "24 Канал".

Процедура снятия с воинского учета является временным действием и предусматривает возвращение на учет через определенное время. Например, это может быть в случае переезда — тогда лицо может сняться с учета одного территориального центра комплектации и социальной поддержки для того, чтобы стать на учет другого.

Снятие с воинского учета не подтверждает факта инвалидности или непригодности к военной службе, которые бы давали бы возможность выезда. Поэтому следует обратиться в ТЦК и СП, обновить военно-учетные данные, пройти ВВК и в этом случае при наличии оснований пересекать границу Украины.

Другое дело — исключение из воинского учета, поскольку это потеря статуса военнообязанного. В этом случае мужчины автоматически имеют право на выезд за границу, они не должны становиться на учет и проходить ВВК.

Исключить с воинского учета могут по определенным основаниям. К ним относится достижение предельного возраста пребывания в запасе, непригодность к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии и потеря гражданства Украины.

Отметим, что за границу имеют право выехать лишь некоторые лица. В случае необходимости пересечь границу гражданину Украины нужно предоставить документы, подтверждающие это право.

Стоит добавить, что граждане с инвалидностью II группы имеют право на отсрочку, поэтому могут выезжать за границу. Им в этом случае также нужно иметь некоторые документы.