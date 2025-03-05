Україна виділила понад 150 мільйонів гривень на повернення біженців додому, — Мельничук

Виділені кошти будуть використані для реалізації програми новоствореного Міністерства національної єдності. Також парламент затвердив план щодо розвитку фонду захисних споруд на найближчі пару років.

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На підтримку українських біженців і сприяння їх поверненню на батьківщину Україна виділила понад 150 мільйонів гривень. Про це 4 березня заявив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 млн 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму", — зазначив він.

Також Мельничук повідомив, що була схвалена Стратегія розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року. Був затверджений операційний план заходів з реалізації цієї стратегії у 2025-2027 роках.

Що передувало

19 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський презентував у парламенті "План стійкості" з 10 пунктів. Під час свого виступу він анонсував створення Міністерства об’єднання.

Верховна Рада призначила головою нового міністерства Олексія Чернишова. При цьому нардеп Ярослав Железняк назвав головним питанням, як буде затверджуватись бюджет для органу. При цьому він повідомляв, що на майбутнє відомство, яке перебуває у підпорядкуванні Міністерства економіки, "закладено лише 150 млн грн".

На початку січня міністр національної єдності Олексій Чернишов інформував, що нині в Україні проживають приблизно 32 млн українців, а за кордоном — майже 30 мільйонів.

Нагадаємо, в Австрії продовжили статус тимчасового захисту для українців до березня 2026 року. Нині в країні перебувають майже 85 тисяч біженців, серед них — великий відсоток жінок та дітей.