Українським біженцям в Австрії продовжили захист: до якого часу він буде діяти

За словами посла Австрії в Україні Арада Бенкьо, нині в країні перебуває майже 85 тисяч українських біженців, й вони набагато краще інтегруються, ніж інші біженці.

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Статус тимчасового захисту для українців в Австрії продовжено до березня 2026 року. У зв'язку з повномасштабною війною будь-який українець, який прибуває до Австрії, може попросити про тимчасовий захист. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

Він зазначив, що нині в країні перебуває майже 85 000 українських біженців, з них великий відсоток жінок та дітей. Майже 30% українців мають роботу, багато хто вивчив німецьку мову.

За словами посла, українці інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн. Вони відносно швидко виходять на ринок праці й віддають своїх дітей до школи.

Арад Бенкьо додав, що українські діти ходять до двох шкіл. З понеділка по п'ятницю в обов'язковому порядку вони відвідують австрійські навчальні заклади, а в суботу багато українських дітей ходять до української школи, щоб вивчати рідну мову та історію.

"Я думаю, що це дуже важливо — щоб вони продовжували це робити, тому що для того, щоб добре розмовляти німецькою мовою, ви також повинні добре знати свою рідну мову", — додав він.

Раніше стало відомо, що громадяни України, які мешкають у Польщі, стали "лідерами" серед іноземців, які за минулий рік скоїли той чи інший злочин на території країни. За українцями за рівнем злочинності слідом ідуть грузини та білоруси.

Пізніше міністр внутрішніх справ Віт Ракушан Чехії заявив, що після оголошення рішення про припинення вогню в Україні або завершення війни жоден українець в Чехії не отримає тимчасового захисту. Однак вони можуть залишитись в країні й до них будуть застосовуватись ті ж правила, що й до інших іноземців.