В Чехії українці втратять свій захист відразу після завершення війни, — глава МВС Чехії

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зазначив, що українці зможуть залишитись в країні — до них будуть застосовуватись ті ж правила, що й до інших іноземців.

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Після оголошення рішення про припинення вогню в Україні або завершення війни жоден українець в Чехії не отримає тимчасового захисту. Завдяки цьому вдасться запобігти другій хвилі й в країну не приїжджатимуть інші біженці, зокрема, чоловіки, які хотіли б приєднатись до своїх сімей — їм доведеться подавати заяву на отримання посвідки, як й іншим іноземцям. Про це заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан країни, пише Novinky.

"Незалежно від того, як закінчиться війна, ніхто не зможе приїхати сюди після її закінчення в рамках інституту тимчасового захисту. Крім того, якби йшлося про возз'єднання сім'ї, це мало б відбуватися відповідно до чинних правил для іноземців, які діють у Чеській Республіці", — пояснив міністр.

Чоловіки, у яких сім'ї проживають в Чехії, не отримають автоматичного захисту. Вони повинні будуть пройти стандартну бюрократичну процедуру, після якої їм можуть погодити або відмовити у проживанні в країні.

Зазначається, що українські біженці проживають у Чехії на основі тимчасового захисту, який щорічно продовжується. В разі припинення вогню або закінчення війни тимчасовий захист закінчиться наступного дня, однак вони зможуть залишитись в країні протягом певного періоду часу. До них застосовуватимуться ті ж самі правила, що й до інших іноземців — українці зможуть подати заяву на тимчасове проживання чи політичний притулок.

Загалом згідно з опитуваннями країну не хочуть покидати близько половини всіх українців. Деякі з них можуть змінити свою думку, однак велика кількість людей ще може в'їхати в країну. Чеська Республіка готується до сценаріїв, які можуть виникнути у разі припинення вогню в Україні.

"Ми готуємо відповідні документи спільно з Польщею, яка головує у Раді Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб це було завершено найближчими місяцями. Рішення має бути ухвалене на рівні всього Союзу, оскільки воно також гарантує тимчасовий захист біженцям. Ми прагнемо того, щоб чорновий варіант пропозиції обов'язково з'явився під час польського головування", — зазначив Віт Ракушан.

Він додав, що країна дуже активна в цьому питанні.

"Ви не отримаєте такого плану від Іспанії, Франції чи будь-якої іншої країни, яка не має такої гострої проблеми, як у нас", — наголосив міністр.

Нині у Польщі перебуває понад 990 тисяч українських біженців, а в Чехії – понад 397 тисяч. Загалом для сприяння поверненню українців в ЄС планується створити центри по поверненню: один із них має відкритися у Німеччині, в Польщі та Австрії ведуться перемовини з цього питання. Такий же центр буде створений в Чехії — він має стати посередником у поверненні біженців на батьківщину.

"Вони запропонують роботу в Україні, житло, життєві перспективи та умови, на яких люди повернуться. Водночас вони також допомагатимуть українцям, які вирішать залишитися тут, організовувати їх переїзд до іншої країни", — додав голова міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що німецький суд дозволив екстрадицію українця, який відмовився служити у ЗСУ через переконання. У своєму рішенні суд зазначив, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції.

Додамо, що з 17 лютого чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, почали отримувати паспорти громадянина України та закордонні паспорти. У перший день поновлення послуг було видано майже 1700 закордонних паспортів та понад 400 паспортів громадянина України чоловікам віком 18-60 років за кордоном.