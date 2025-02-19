В Чехии украинцы потеряют свою защиту сразу после завершения войны, — глава МВД Чехии

Министр внутренних дел Вит Ракушан отметил, что украинцы смогут остаться в стране — к ним будут применяться те же правила, что и к другим иностранцам.

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После объявления решения о прекращении огня в Украине или завершения войны ни один украинец в Чехии не получит временной защиты. Благодаря этому удастся предотвратить вторую волну и в страну не будут приезжать другие беженцы, в частности, мужчины, которые хотели бы присоединиться к своим семьям — им придется подавать заявление на получение вида, как и другим иностранцам. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан страны, пишет Novinky.

"Независимо от того, как закончится война, никто не сможет приехать сюда после ее окончания в рамках института временной защиты. Кроме того, если бы речь шла о воссоединении семьи, это должно было бы происходить в соответствии с действующими правилами для иностранцев, которые действуют в Чешской Республике", — пояснил министр.

Мужчины, у которых семьи проживают в Чехии, не получат автоматической защиты. Они должны будут пройти стандартную бюрократическую процедуру, после которой им могут согласовать или отказать в проживании в стране.

Отмечается, что украинские беженцы проживают в Чехии на основе временной защиты, которая ежегодно продлевается. В случае прекращения огня или окончания войны временная защита закончится на следующий день, однако они смогут остаться в стране в течение определенного периода времени. К ним будут применяться те же правила, что и к другим иностранцам — украинцы смогут подать заявление на временное проживание или политическое убежище.

В целом согласно опросам страну не хотят покидать около половины всех украинцев. Некоторые из них могут изменить свое мнение, однако большое количество людей еще может въехать в страну. Чешская Республика готовится к сценариям, которые могут возникнуть в случае прекращения огня в Украине.

"Мы готовим соответствующие документы совместно с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы. Решение должно быть принято на уровне всего Союза, поскольку оно также гарантирует временную защиту беженцам. Мы стремимся к тому, чтобы черновой вариант предложения обязательно появился во время польского председательства", — отметил Вит Ракушан.

Он добавил, что страна очень активна в этом вопросе.

"Вы не получите такого плана от Испании, Франции или любой другой страны, которая не имеет такой острой проблемы, как у нас", — подчеркнул министр.

Сейчас в Польше находится более 990 тысяч украинских беженцев, а в Чехии — более 397 тысяч. В целом для содействия возвращению украинцев в ЕС планируется создать центры по возвращению: один из них должен открыться в Германии, в Польше и Австрии ведутся переговоры по этому вопросу. Такой же центр будет создан в Чехии — он должен стать посредником в возвращении беженцев на родину.

"Они предложат работу в Украине, жилье, жизненные перспективы и условия, на которых люди вернутся. В то же время они также будут помогать украинцам, которые решат остаться здесь, организовывать их переезд в другую страну", — добавил глава министерства внутренних дел.

Напомним, 12 февраля стало известно, что немецкий суд разрешил экстрадицию украинца, который отказался служить в ВСУ по убеждениям. В своем решении суд отметил, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции.

Добавим, что с 17 февраля мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, начали получать паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. В первый день обновления услуг было выдано почти 1700 загранпаспортов и более 400 паспортов гражданина Украины мужчинам в возрасте 18-60 лет за рубежом.