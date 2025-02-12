Немецкий суд разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося служить в ВСУ из-за убеждений

В своем решении суд отметил, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции. К тому же это позволяет местное и международное законодательство.

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Федеральный верховный суд Германии впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, который пытался избежать ее из-за нежелания служить в Вооруженных силах Украины в связи с личными убеждениями. Об этом сообщает MDR.

Судьи обосновали свою позицию тем, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции в случае нападения на государство в нарушение международного права. Поэтому соответствующее лицо должно ожидать, что его призовут на службу. К тому же Основной закон Германии и Европейская конвенция по правам человека не исключают экстрадицию.

Журналисты рассказали также, что украинские правоохранители обратились с запросом об экстрадиции мужчины, который выехал в Германию. В Украине ему инкриминируют угрозы и физическое насилие над сотрудником полиции во время взятия анализа крови в больнице.

После начала процедуры экстрадиции мужчина выступил против возвращения в Украину. Он утверждал, что его могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Фигурант дела не хочет убивать людей и отказался от мобилизации по соображениям совести, однако с началом российской агрессии ему в этом праве отказано.

Напомним, что 10 февраля в Мюнхене состоялось судебное заседание по делу 58-летнего гражданина России, которого подозревали в убийстве двух украинских военных в баварском городке Мурнау в апреле 2024 года. Обвиняемый признал свою вину.

Добавим, что ранее в Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвинили в убийстве двух украинок. Приговор планируют объявить 21 февраля.