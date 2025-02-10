Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин винит во всем алкоголь

По данным следствия, подозреваемый, проживающий в Германии с начала 90-х годов, является "сторонником гипертрофированного русского национализма", который "безоговорочно выступает за захватническую войну России против Украины".

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В Мюнхене состоялось судебное заседание по делу 58-летнего гражданина России, которого подозревают в убийстве двух украинских военных в баварском городке Мурнау в апреле прошлого года. Мужчина признал вину. Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным следствия, погибшие — 23-летний и 36-летний украинские военные. Они проходили реабилитацию в местной клинике после ранений, полученных в результате боевых действий. Нападение произошло после конфликта в баре, где подозреваемый и двое украинцев вместе употребляли алкоголь. Во время спора о войне России против Украины россиянин выхватил нож и нанес военным смертельные ранения.

Местная община была шокирована этим преступлением, ведь подобные случаи здесь не случались раньше. Полиция оперативно задержала нападавшего в его доме неподалеку от места преступления.

Во время первого заседания суда обвиняемый признал свою вину. Через своего адвоката он заявил, что сейчас, находясь в трезвом состоянии, глубоко сожалеет о содеянном.

По данным Центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена, нападавший почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости" во время спора. Зато подозреваемый уверяет, что ссора произошла исключительно из-за алкоголя. По его словам, украинские военные не вернули ему бутылку водки и оскорбили его.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый, проживающий в Германии с начала 1990-х годов, является "сторонником гипертрофированного русского национализма", который "безоговорочно выступает за захватническую войну России против Украины". Именно из-за возможного политического мотива преступления дело передали под юрисдикцию ведомства по борьбе с экстремизмом.

Напомним, 29 апреля 2024 года в Десантно-штурмовых войсках заявили, что один из погибших — боец 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Он участвовал в боях под Белогоровкой, в 2023 году получил ранение и проходил реабилитацию в Германии.

7 января в Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвиняют в убийстве двух украинок. Мужчина и женщина пошли на преступление из-за желания похитить младенца и выдать его за собственного ребенка.