Вбивство українських військових в Німеччині: підозрюваний росіянин винить у всьому алкоголь

За даними слідства, підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку 90-х років, є "прихильником гіпертрофованого російського націоналізму", який "беззастережно виступає за загарбницьку війну Росії проти України".

Related video

У Мюнхені відбулося судове засідання у справі 58-річного громадянина Росії, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових у баварському містечку Мурнау у квітні минулого року. Чоловік визнав провину. Про це пише Deutsche Welle.

За даними слідства, загиблі — 23-річний та 36-річний українські військові. Вони проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранень, отриманих унаслідок бойових дій. Напад стався після конфлікту у барі, де підозрюваний та двоє українців разом вживали алкоголь. Під час суперечки щодо війни Росії проти України росіянин вихопив ніж і завдав військовим смертельних поранень.

Місцева громада була шокована цим злочином, адже подібні випадки тут не траплялися раніше. Поліція оперативно затримала нападника у його помешканні неподалік місця злочину.

Під час першого засідання суду обвинувачений визнав свою провину. Через свого адвоката він заявив, що зараз, перебуваючи у тверезому стані, глибоко шкодує про скоєне.

За даними Центрального управління боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена, нападник відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості" під час суперечки. Натомість підозрюваний запевняє, що сварка відбулася виключно через алкоголь. За його словами, українські військові не повернули йому пляшку горілки та образили його.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений, який мешкає в Німеччині з початку 1990-х років, є "прихильником гіпертрофованого російського націоналізму", який "беззастережно виступає за загарбницьку війну Росії проти України". Саме через можливий політичний мотив злочину справу передали під юрисдикцію відомства з боротьби з екстремізмом.

Нагадаємо, 29 квітня 2024 року у Десантно-штурмових військах заявили, що один з загиблих — боєць 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Він брав участь у боях під Білогорівкою, у 2023 році отримав поранення і проходив реабілітацію у Німеччині.

7 січня у Німеччині розпочався судовий процес над подружжям, яке звинувачують у вбивстві двох українок. Чоловік і жінка пішли на злочин через бажання викрасти немовля й видати його за власну дитину.