Вбивство двох українок у Німеччині заради викрадення дитини: подружжя зізналося у злочині

За даними слідства, мотивом вбивства двох українок, що сталося в березні 2023 року, стало бажання 45-річної жінки та 43-річного чоловіка завести спільну дитину.

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В окружному суді Мангайма у Німеччині розпочався судовий процес над подружжям, яке звинувачують у вбивстві двох українок — 27-річної жінки та її 51-річної матері. Злочин стався через бажання викрасти немовля молодшої жінки й видати його за власну дитину. На початку суду обвинувачені визнали провину. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

"Я шкодую про все, що зробив", — заявив чоловік.

Його дружина сказала, що припустилася великої помилки і якби могла, то повернула б час назад.

Що відомо про злочин

За даними слідства, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік із Зандхаузена поблизу Гейдельберга давно виношували ідею мати спільну доньку. Жінка навмисно шукала контактів із українськими біженцями в групах у Telegram. Так вона познайомилася з вагітною 27-річною українкою, яка шукала перекладача для майбутніх пологів.

Мати, бабуся та дитина на момент злочину перебували в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.

6 березня 2023 року подружжя запросило жінок із немовлям на вечерю. Там їм дали препарати, що спричинили погане самопочуття старшої жінки. Під приводом доставити її до лікарні, чоловік відвіз жінку до озера неподалік Карлсруе, де чоловік завдав їй кілька ударів молотком, після чого втопив. Підсудний сказав, що використовував гумовий молоток із будівельного магазину.

27-річну жінку подружжя забрало під приводом того, що у матері стався серцевий напад і вона перебуває в лікарні. За даними прокуратури, вони поїхали в Гоккенхайм, поблизу дамби на Рейні. Там чоловік наніс невідомим предметом щонайменше три удари молодій жінці по голові "зі значною силою". Жінка померла від важкої черепно-мозкової травми. Тіло спалили, а дитину забрали додому.

7 березня тіло молодої жінки знайшов перехожий на березі Рейну. Пізніше у водоймі виявили й тіло її матері. Дитину знайшли живою в будинку підозрюваних.

Наразі 11-місячна дитина живе з 21-річною тіткою, яка оформила опіку й повернулася з дівчинкою до України. Сестра вбитої виступає співпозивачем у процесі

Адвокат родичів загиблих наполягає на довічному ув'язненні для обвинувачених із позначенням особливої тяжкості злочину. Це означає, що вони не зможуть претендувати на умовно-дострокове звільнення після 15 років ув’язнення.

Судові засідання триватимуть до кінця лютого, а вирок планують оголосити 21 лютого.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо про вбивство далекобійника з України в Німеччині. За даними ЗМІ, на стоянці виникла суперечка між чоловіками щодо війни в Україні.

У червні 2024 року в лісі неподалік німецького міста Дебельн знайшли тіло 9-річної українки.