Убийство двух украинок в Германии ради похищения ребенка: супруги признались в преступлении
По данным следствия, мотивом убийства двух украинок, произошедшего в марте 2023 года, стало желание 45-летней женщины и 43-летнего мужчины завести общего ребенка.
В окружном суде Мангейма в Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвиняют в убийстве двух украинок — 27-летней женщины и ее 51-летней матери. Преступление произошло из-за желания похитить младенца младшей женщины и выдать его за собственного ребенка. В начале суда обвиняемые признали вину. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.
"Я жалею обо всем, что сделал", — заявил мужчина.
Его жена сказала, что допустила большую ошибку и если бы могла, то повернула бы время вспять.
Что известно о преступлении
По данным следствия, 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из Зандхаузена близ Гейдельберга давно вынашивали идею иметь общую дочь. Женщина намеренно искала контактов с украинскими беженцами в группах в Telegram. Так она познакомилась с беременной 27-летней украинкой, которая искала переводчика для будущих родов.
Мать, бабушка и ребенок на момент преступления находились в доме для беженцев в районе Рейн-Неккар.
6 марта 2023 года супруги пригласили женщин с младенцем на ужин. Там им дали препараты, которые вызвали плохое самочувствие старшей женщины. Под предлогом доставить ее в больницу, мужчина отвез женщину к озеру неподалеку Карлсруэ, где мужчина нанес ей несколько ударов молотком, после чего утопил. Подсудимый сказал, что использовал резиновый молоток из строительного магазина.
27-летнюю женщину супруги забрали под предлогом того, что у матери случился сердечный приступ и она находится в больнице. По данным прокуратуры, они поехали в Хоккенхайм, вблизи дамбы на Рейне. Там мужчина нанес неизвестным предметом по меньшей мере три удара молодой женщине по голове "со значительной силой". Женщина умерла от тяжелой черепно-мозговой травмы. Тело сожгли, а ребенка забрали домой.
7 марта тело молодой женщины нашел прохожий на берегу Рейна. Позже в водоеме обнаружили и тело ее матери. Ребенка нашли живым в доме подозреваемых.
Сейчас 11-месячный ребенок живет с 21-летней тетей, которая оформила опеку и вернулась с девочкой в Украину. Сестра убитой выступает соистцом в процессе
Адвокат родственников погибших настаивает на пожизненном заключении для обвиняемых с обозначением особой тяжести преступления. Это означает, что они не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение после 15 лет заключения.
Судебные заседания продлятся до конца февраля, а приговор планируют объявить 21 февраля.
Напомним, 11 ноября стало известно об убийстве дальнобойщика из Украины в Германии. По данным СМИ, на стоянке возник спор между мужчинами относительно войны в Украине.
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