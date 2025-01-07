Убийство двух украинок в Германии ради похищения ребенка: супруги признались в преступлении

По данным следствия, мотивом убийства двух украинок, произошедшего в марте 2023 года, стало желание 45-летней женщины и 43-летнего мужчины завести общего ребенка.

Related video

В окружном суде Мангейма в Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвиняют в убийстве двух украинок — 27-летней женщины и ее 51-летней матери. Преступление произошло из-за желания похитить младенца младшей женщины и выдать его за собственного ребенка. В начале суда обвиняемые признали вину. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

"Я жалею обо всем, что сделал", — заявил мужчина.

Его жена сказала, что допустила большую ошибку и если бы могла, то повернула бы время вспять.

Что известно о преступлении

По данным следствия, 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из Зандхаузена близ Гейдельберга давно вынашивали идею иметь общую дочь. Женщина намеренно искала контактов с украинскими беженцами в группах в Telegram. Так она познакомилась с беременной 27-летней украинкой, которая искала переводчика для будущих родов.

Мать, бабушка и ребенок на момент преступления находились в доме для беженцев в районе Рейн-Неккар.

6 марта 2023 года супруги пригласили женщин с младенцем на ужин. Там им дали препараты, которые вызвали плохое самочувствие старшей женщины. Под предлогом доставить ее в больницу, мужчина отвез женщину к озеру неподалеку Карлсруэ, где мужчина нанес ей несколько ударов молотком, после чего утопил. Подсудимый сказал, что использовал резиновый молоток из строительного магазина.

27-летнюю женщину супруги забрали под предлогом того, что у матери случился сердечный приступ и она находится в больнице. По данным прокуратуры, они поехали в Хоккенхайм, вблизи дамбы на Рейне. Там мужчина нанес неизвестным предметом по меньшей мере три удара молодой женщине по голове "со значительной силой". Женщина умерла от тяжелой черепно-мозговой травмы. Тело сожгли, а ребенка забрали домой.

7 марта тело молодой женщины нашел прохожий на берегу Рейна. Позже в водоеме обнаружили и тело ее матери. Ребенка нашли живым в доме подозреваемых.

Сейчас 11-месячный ребенок живет с 21-летней тетей, которая оформила опеку и вернулась с девочкой в Украину. Сестра убитой выступает соистцом в процессе

Адвокат родственников погибших настаивает на пожизненном заключении для обвиняемых с обозначением особой тяжести преступления. Это означает, что они не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение после 15 лет заключения.

Судебные заседания продлятся до конца февраля, а приговор планируют объявить 21 февраля.

Напомним, 11 ноября стало известно об убийстве дальнобойщика из Украины в Германии. По данным СМИ, на стоянке возник спор между мужчинами относительно войны в Украине.

В июне 2024 года в лесу недалеко от немецкого города Дебельн нашли тело 9-летней украинки.