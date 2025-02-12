Німецький суд дозволив екстрадицію українця, який відмовився служити в ЗСУ через переконання

У своєму рішенні суд зазначив, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції. До того ж це дозволяє місцеве та міжнародне законодавство.

Related video

Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути її через небажання служити в Збройних силах України у зв'язку з особистими переконаннями. Про це повідомляє MDR.

Судді обґрунтували свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції у випадку нападу на державу в порушення міжнародного права. Тому відповідна особа повинна очікувати, що її призвуть на службу. До того ж Основний закон Німеччини та Європейська конвенція з прав людини не виключають екстрадицію.

Журналісти розповіли також, що українські правоохоронці звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав до Німеччини. В Україні йому інкримінують погрози й фізичне насильство над співробітником поліції під час взяття аналізу крові в лікарні.

Після початку процедури екстрадиції чоловік виступив проти повернення в Україну. Він стверджував, що його можуть призвати до лав Збройних сил України. Фігурант справи не хоче вбивати людей й відмовився від мобілізації з міркувань совісті, однак з початком російської агресії йому в цьому праві відмовлено.

Нагадаємо, що 10 лютого у Мюнхені відбулося судове засідання у справі 58-річного громадянина Росії, якого підозрювали у вбивстві двох українських військових у баварському містечку Мурнау у квітні 2024 року. Обвинувачений визнав свою провину.

Додамо, що раніше в Німеччині почався судовий процес над подружжям, яке звинуватили у вбивстві двох українок. Вирок планують оголосити 21 лютого.