Украинским беженцам в Австрии продлили защиту: до какого времени она будет действовать

По словам посла Австрии в Украине Арада Бенкьо, сейчас в стране находится около 85 тысяч украинских беженцев, и они гораздо лучше интегрируются, чем другие беженцы.

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Статус временной защиты для украинцев в Австрии продлен до марта 2026 года. В связи с полномасштабной войной любой украинец, который прибывает в Австрию, может попросить о временной защите. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Австрии в Украине Арад Бенкьо.

Он отметил, что сейчас в стране находится около 85 000 украинских беженцев в Австрии, из них большой процент женщин и детей. Около 30% украинцев имеют работу, многие выучили немецкий язык.

По словам посла, украинцы интегрируются гораздо быстрее, чем беженцы из других стран. Они относительно быстро выходят на рынок труда и отдают своих детей в школу.

Арад Бенкьо добавил, что украинские дети ходят в две школы. С понедельника по пятницу в обязательном порядке они посещают австрийские учебные заведения, а в субботу многие украинские дети ходят в украинскую школу, чтобы изучать родной язык и историю.

"Я думаю, что это очень важно — чтобы они продолжали это делать, потому что для того, чтобы хорошо разговаривать на немецком языке, вы также должны хорошо знать свой родной язык", — добавил он.

Ранее стало известно, что граждане Украины, проживающие в Польше, стали "лидерами" среди иностранцев, которые за прошлый год совершили то или иное преступление на территории страны. За украинцами по уровню преступности следом идут грузины и белорусы.

Позже министр внутренних дел Вит Ракушан Чехии заявил, что после объявления решения о прекращении огня в Украине или завершения войны ни один украинец в Чехии не получит временной защиты. Однако они могут остаться в стране и к ним будут применяться те же правила, что и к другим иностранцам.