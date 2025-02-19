В Европе готовятся к окончанию войны в Украине и решают, что делать с украинскими беженцами

Решение должно быть принято на уровне всего Союза, а в странах ЕС должны создать центры возвращения, которые облегчат украинцам возвращение на Родину, говорят в МИД Чехии.

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Новости о возможном окончании войны в Украине заставляет европейских политиков задуматься над тем, что делать с украинскими беженцами, которые приехали в их страны. Польша и Чехия уже обсуждают статус украинских беженцев под временной защитой после завершения боевых действий в Украине. Об этом изданию "Новинки" рассказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

"Мы вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза, готовим для этого документы. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы. Решение должно быть принято на уровне всего Союза, поскольку оно также гарантирует беженцам временную защиту. Наше стремление заключается в том, чтобы примерный вариант предложения существовал во время польского председательства", — отметил министр.

Он добавил, что Польша активно поддерживает Чехию в вопросе украинских беженцев.

"Такой план не подготовит для вас Испания, Франция или любая другая страна, которая сейчас не имеет такой острой проблемы, как у нас", — отметил австриец. В Польше находятся более 990 тысяч украинских беженцев, в Чехии — более 397 тысяч", — сказал Вит Ракушан.

Как пишет издание, в ЕС также должны создать центры возвращения, которые облегчат украинцам возвращение на Родину, в Германии он должен открыться в ближайшие недели. Такой центр будет создан также в Чехии.

По словам министра иностранных дел Вита Ракушана, в Чехию и так уже прибыло достаточное количество беженцев из Украины, но они хотят предотвратить вторую волну миграции, когда украинские мужчины захотят присоединиться к своим семьям, которые находятся в стране.

Им придется подавать документы на проживание, как и другим иностранцам.

"Как бы ни закончилась война, после ее окончания никто не сможет прийти сюда, в Институт временной защиты. Кроме того, если бы это был случай воссоединения семьи, это должно было бы произойти в соответствии с действующей повесткой дня для иностранцев, которую имеет Чешская Республика", — отметил министр.

Мужчины, которые уже имеют семьи в Чешской Республике, не получат автоматической защиты, а должны пройти обычный бюрократический процесс, во время которого заявление можно принять или отклонить.

Сейчас украинские беженцы находятся в Чехии благодаря временной защите, которая всегда продлевается на год. Если будет перемирие или окончание войны, говорит министр, уже на следующий день временную защиту для украинцев отменят.

"Им придется перейти на обычный режим проживания, то есть тот, который используют другие иностранцы. К ним действовали бы те же правила, что и ко всем, — пояснил Вит Ракушан.

Напомним, что 19 февраля сообщалось, что Служба гражданства и иммиграции США приостановила прием заявок украинских беженцев на иммиграцию. Аналогичные решения касаются выходцев из Венесуэлы, Гаити, Кубы.