В Європі готуються до закінчення війни в Україні і вирішують, що робити з українськими біженцями

Рішення має бути ухвалене на рівні всього Союзу, а в країнах ЄС мають створити центри повернення, які полегшать українцям повернення на Батьківщину, говорять в МЗС Чехії.

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Новини про можливе закінчення війни в Україні змушує європейських політиків замислитися над тим, що робити з українськими біженцями, які приїхали до їхніх країн. Польща і Чехія вже обговорюють статус українських біженців під тимчасовим захистом після завершення бойових дій в Україні. Про це виданню "Новинки" розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

"Ми разом із Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу, готуємо для цього документи. Ми хочемо, щоб це було завершено в найближчі місяці. Рішення має бути ухвалене на рівні всього Союзу, оскільки воно також гарантує біженцям тимчасовий захист. Наше прагнення полягає в тому, щоб приблизний варіант пропозиції існував під час польського головування", — зазначив міністр.

Він додав, що Польща активно підтримує Чехію у питанні українських біженців.

"Такий план не підготує для вас Іспанія, Франція чи будь-яка інша країна, яка зараз не має такої гострої проблеми, як у нас", – зазначив австрієць. У Польщі перебувають понад 990 тисяч українських біженців, у Чехії – понад 397 тисяч", — сказав Віт Ракушан.

Як пише видання, в ЄС також мають створити центри повернення, які полегшать українцям повернення на Батьківщину, у Німеччині він має відкритися найближчими тижнями. Такий центр буде створено також у Чехії.

За словами міністра закордонних справ Віта Ракушана, до Чехії і так вже прибула достатня кількість біженців з України, але вони хочуть запобігти другій хвилі міграції, коли українські чоловіки захочуть приєднатися до своїх родин, які перебувають у країні.

Їм доведеться подавати документи на проживання, як і іншим іноземцям.

"Як би не закінчилася війна, після її закінчення ніхто не зможе прийти сюди, в Інститут тимчасового захисту. Крім того, якби це був випадок возз’єднання сім’ї, це мало б відбутися відповідно до чинного порядку денного для іноземців, який має Чеська Республіка", – зазначив міністр.

Чоловіки, які вже мають сім’ї в Чеській Республіці, не отримають автоматичного захисту, а повинні пройти звичайний бюрократичний процес, під час якого заяву можна прийняти або відхилити.

Зараз українські біженці перебувають у Чехії завдяки тимчасовому захисту, який завжди продовжується на рік. Якщо буде перемир’я чи закінчення війни, говорить міністр, вже наступного дня тимчасовий захист для українців скасують.

"Їм доведеться перейти на звичайний режим проживання, тобто той, який використовують інші іноземці. До них діяли б ті ж правила, що й до всіх, — пояснив Віт Ракушан.

Нагадаємо, що 19 лютого повідомлялося, що Служба громадянства та імміграції США призупинила приймання заявок українських біженців на імміграцію. Аналогічні рішення стосуються вихідців з Венесуели, Гаїті, Куби.