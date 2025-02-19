В США більше не приймають заявки українців на в'їзд, деталі, — ЗМІ

Уряд США вирішив перевірити, чи немає серед біженців з України та Південної Америки "мертвих душ" і тих, хто зловживає дозволом на в'їзд, написали журналісти.

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Служба громадянства та імміграції Сполучених Штатів Америки (USCIS) призупинила приймання заявок українських біженців на імміграцію. Аналогічні рішення стосуються вихідців з Венесуели, Гаїті, Куби. Можлива причина такого рішення — підозри у шахрайстві і те, що програма прискореної імміграції запроваджена попереднім президентом Джо Байденом. Про ситуацію з біженцями розповіло медіа CBS News.

Медіа повідомило про рішення служби громадянства, про яке дізналось від двох анонімних джерел в уряді, а також на основі звіту, який дістали журналісти. З'ясувалось, що заморожуються усі заяви на імміграцію від людей, які прибули з України та Південної Америки. Програми запроваджені за часів Джо Байдена, а зараз їх вирішили зупинити, щоб провести спеціальні перевірки. Перевірки повинні з'ясувати, чи є шахрайство та загрози безпеки від людей, які приїхали з України, Гаїті, Венесуели, Куби тощо, уточнюється у статті.

США та біженці з України

Рішення уряду США стосується програми часів Байдена, яка називається "умовно-дострокове звільнення". Згідно з ідеєю, людям дозволяли перебувати в США через гуманітарні та громадські міркування, при цьому рішення приймались за прискореною полегшеною процедурою. Крім дозволу на проживання, біженці отримували певні виплати та пільги — усе це також призупинили, написали журналісти. Про відповідне рішення згадується у звіті від 14 лютого: наказ віддав працівник Служби громадянства та імміграції США Ендрю Девідсон.

Згідно з даними журналістів, ідеться про три програми:

"Єдність заради України", яка стосується 240 тис. українських біженців і втілюється завдяки системі спонсорства американців; гуманітарна програма CHNV — для кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців. Орієнтовна кількість біженців — 540 тис.; дозвіл на в'їзд вихідцям з Колумбії, Еквадору, Центральної Америки, Гаїті та Куби, якщо у них є родичі з американським громадянством.

"Відповідно до внутрішньої директиви USCIS, чиновники більше не зможуть обробляти будь-які заявки на ці програми або будь-які інші пільги, якщо запити були подані мігрантами, які прибули до США відповідно до цільової політики адміністрації Байдена", — повідомили CBS News.

У звіті, на який посилаються журналісти, ідеться про випадки шахрайства за програмою CHNV. Серед них — серійні спонсори, допомога на померлих, допомога для кількох людей з ідентичними адресами, відсутність перевірок при в'їзді. Після розслідування та впорядкування прийом заявок на імміграцію можуть відновити, написав Девідсон. Коли саме скасують паузу, посадовець не уточнив, ідеться у статті.

Зазначимо, 28 січня Фокус писав про інше рішення уряду США, яке стосується біженців з України. Служба громадянства та імміграції США на восьмий день після інавгурації Трампа повідомила, що призупиняє виплати за програмою U4U. При цьому американська адміністрація зігнорувала звернення Ради українських християнських церков штату Вашингтон, у якій просили зберегти підтримку українців.

Нагадуємо, 19 лютого міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан повідомив, що у випадку перемир'я в Україні зміняться умови перебування українських біженців.