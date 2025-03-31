На Дніпропетровщині за перевищення швидкості оштрафували водія швидкої, який віз поранених з фронту

В Дніпропетровській області правоохоронці за перевищення швидкості оштрафували водія автобуса швидкої допомоги, який перевозив поранених.

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Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на слова працівників Дніпропетровського центру екстреної медицини.

За словами медиків, автобус екстреної медичної допомоги здійснював чергову евакуацію тяжкопоранених українських бійців. В салоні "швидкої" перебували 14 бійців. Два з них перебували на штучній вентиляції легенів і потребували швидшого транспортування до лікарні.

На одній з ділянок дороги було зафіксовано перевищення швидкості понад 20 км/год — і керманича оштрафували на 340 гривень.

Медики висловили обурення щодо цього — вони вважають, що під час війни такі ситуації мають оцінюватися інакше — коли рахунок іде на хвилини.

"Але ж це саме той випадок, коли перевищення швидкості абсолютно виправдане! Ситуація, де кожна хвилина має вирішальне значення. Та, на жаль, не всі це розуміють. У країні, де четвертий рік точиться війна та ллється кров Героїв, завдання у всіх має бути одне — об'єднатися і працювати на Перемогу", — упевнені медики обласного центру екстреної медицини.

Нагадаємо, що 29 березня ЗС РФ завдали удару по військовому шпиталю в Харкові. Через атаку у медичному центрі пошкоджені кілька корпусів. Є постраждалі серед пацієнтів та медичного персоналу, які на той момент перебували у лікарні.