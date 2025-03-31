На Днепропетровщине за превышение скорости оштрафовали водителя скорой, который вез раненых с фронта

В Днепропетровской области правоохранители за превышение скорости оштрафовали водителя автобуса скорой помощи, который перевозил раненых.

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Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на слова работников Днепропетровского центра экстренной медицины.

По словам медиков, автобус экстренной медицинской помощи осуществлял очередную эвакуацию тяжелораненых украинских бойцов. В салоне "скорой" находились 14 бойцов. Два из них находились на искусственной вентиляции легких и нуждались в быстрой транспортировке в больницу.

На одном из участков дороги было зафиксировано превышение скорости более 20 км/ч — и водителя оштрафовали на 340 гривен.

Медики выразили возмущение по поводу этого — они считают, что во время войны такие ситуации должны оцениваться иначе — когда счет идет на минуты.

"А ведь это именно тот случай, когда превышение скорости абсолютно оправдано! Ситуация, где каждая минута имеет решающее значение. Но, к сожалению, не все это понимают. В стране, где четвертый год идет война и льется кровь Героев, задача у всех должна быть одна — объединиться и работать на Победу", — уверены медики областного центра экстренной медицины.

Напомним, что 29 марта ВС РФ нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. Из-за атаки в медицинском центре повреждены несколько корпусов. Есть пострадавшие среди пациентов и медицинского персонала, которые на тот момент находились в больнице.