Не може зупинити роботу ані на хвилину: у харківському шпиталі відновили операції після атаки РФ (фото)

Внаслідок масованої атаки по Харкову увечері 30 березня постраждали і пацієнти, які перебували на лікуванні, і самі медики у військовому шпиталі, куди поцілили росіяни. Однак у поруйнованих приміщеннях лікарні вже відновили операції: там кажуть, що не можуть зупиняти свою роботу ані на хвилину.

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Про наслідки обстрілу росіянами медичного закладу у Харкові розповів начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун 30 березня на Facebook-сторінці.

За словами посадовця, росіяни обстріляли цю медичну установу вже не вперше.

"У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин — використала летальну зброю проти лікувального закладу", — зазначив він.

Через атаку у медичному центрі пошкоджені кілька корпусів. Є постраждалі серед пацієнтів та медичного персоналу, які на той момент перебували у лікарні. Однак вже 30 березня установа відновила свою роботу — там роблять зокрема операції в приміщеннях, що постраждали через ворожий обстріл.

"Нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції", — зазначили у шпиталі.

Фото: сторінка госпіталю у Facebook

Попри руйнування в операційних приміщеннях, заклад не може зупиняти свою роботу, і продовжує надавати своїм пацієнтам медичну допомогу, якої ті потребують.

Водночас збору на відновлення медичної установи керівництво військового шпиталю не оголошує: кажуть, що сподіваються впоратися своїми силами.

Ввечері 30 березня президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки масованої атаки на Харків. За його інформацією, всього через обстріл у місті постраждали 55 людей, серед них п'ятеро дітей, їм усім надається медична допомога. Також 2 людини загинули внаслідок атаки "Шахедів".

Нагадаємо, увечері 30 березня російська армія вдарила по Харкову ударними дронами-камікадзе. У місті пролунала серія вибухів, згодом з'ясувалося, що під обстріл потрапив місцевий військовий госпіталь, де перебували пацієнти.

Також міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу є пошкодження за шістьма адресами у місті. Під атаку потрапили торговий центр, багатоповерхові житлові будинки та офісна будівля.