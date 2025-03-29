РФ масовано атакувала Харків "Шахедами": є загиблий і багато поранених (фото)

Російська армія завдала по Харкову масованого удару безпілотниками "Шахед". Один із дронів влучив у приватний будинок і вибухнув, унаслідок чого загинула людина.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Росіяни завдали низку ударів по Шевченківському та Холодногірському району міста. Пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 14 осіб. Серед них — 16-річні хлопець і дівчина, а також двоє дітей.

БПЛА рухалися у напрямку до центру, у бік аеропорту і до житлового мікрорайону Салтівка, повідомили місцеві Telegram-канали.

Вибухи в Харкові лунають приблизно з 20:45. Мер міста розповів про влучання ворожих БПЛА за шістьма адресами. Серед пошкоджених об'єктів — торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад та офісна будівля.

Пабліки пишуть про кілька згорілих машин на парковці внаслідок удару російських військ.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України представило дрон-перехоплювач іранських "Шахедів". Українські військові вже знищили два російських БПЛА завдяки новій технології.

Напередодні окупанти вдарили "Шахедами" по цивільних цілях у Дніпрі. Мер міста Борис Філатов просив відправити Ілону Маску фото постраждалого від атаки автомобіля Tesla.