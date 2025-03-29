Удар "Шахедами" по Дніпру: Філатов показав Ілону Маску авто Tesla під купою цегли (фото)

Мер Дніпра Борис Філатов продемонстрував один із наслідків атаки ударними дронами ЗС РФ. Він попросив відправити американському мільярдерові Ілону Маску фото автомобіля Tesla, заваленого цеглою.

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"Прохання до моїх закордонних читачів і всіх, хто має акаунт у соцмережі Х. Зараз на Заході не надто люблять компанію Tesla і всіляко її тролять. Будь ласка, передайте Ілону цю фотографію. Адже він такий палкий шанувальник росіян", — підписав він фото.

Борис Філатов вважає Ілона Маска палким шанувальником росіян Фото: Telegram

Крім цього, Філатов показав розпорядження, згідно з яким 30 березня оголошено днем жалоби в Дніпрі.

У Дніпрі 30 березня оголошено днем жалоби

Станом на 20 березня відомо про чотирьох загиблих унаслідок масованого удару ЗС РФ. Поранення дістали 24 людини, дев'ятьох госпіталізовано, троє з них перебувають у важкому стані.

У Дніпрі чотири людини загинули через удар ЗС РФ дронами

Варто нагадати, що в Дніпрі через вибух дрона постраждав готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo. Працівників і відвідувачів евакуювали, тож обійшлося без жертв.

Філатов закликав "перестати лити сльози" через потрапляння дронів у ресторан Bartolomeo і нагадав, що в Україні триває війна.

Нагадаємо, увечері 26 березня російські окупанти завдали удару "Шахедами" по Харкову, Дніпру та Золочеву. Прильоти БПЛА зафіксовано в житлових кварталах.

Росія найближчими місяцями може наростити кількість ударів "Шахедами" по цілях в Україні. У РНБО вважають, що РФ прагне дискредитувати США на світовому рівні.