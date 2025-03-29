Удар "Шахедами" по Днепру: Филатов показал Илону Маску авто Tesla под грудой кирпичей (фото)

Мэр Днепра Борис Филатов продемонстрировал одно из последствий атаки ударными дронами ВС РФ. Он попросил отправить американскому миллиардеру Илону Маску фото автомобиля Tesla, заваленного кирпичами.

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"Просьба к моим зарубежным читателям и всем имеющим аккаунт в соцсети Х. Сейчас на Западе не слишком любят компанию Tesla и всячески ее троллят. Пожалуйста, передайте Илону эту фотографию. Ведь он такой пылкий поклонник россиян", — подписал он фото.

Борис Филатов считает Илона Маска пылким поклонником россиян Фото: Telegram

Кроме этого, Филатов показал распоряжение, согласно которому 30 марта объявлен днем траура в Днепре.

В Днепре 30 марта объявлен днем траура

По состоянию на 20 марта известно о четырех погибших в результате массированного удара ВС РФ. Ранения получили 24 человека, девять госпитализированы и трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Днепре четыре человека погибли из-за удара ВС РФ дронами

Стоит напомнить, что в Днепре из-за взрыва дрона пострадал гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo. Работников и посетителей эвакуировали, поэтому обошлось без жертв.

Филатов призвал "перестать лить слезы" из-за попадания дронов в ресторан Bartolomeo и напомнил, что в Украине продолжается война.

Напомним, вечером 26 марта российские оккупанты нанесли удар "Шахедами" по Харькову, Днепру и Золочеву. Прилеты БПЛА зафиксированы в жилых кварталах.

Россия в ближайшие месяцы может нарастить количество ударов "Шахедами" по целям в Украине. В СНБО полагают, что РФ стремится дискредитировать США на мировом уровне.