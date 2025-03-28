Путин унижает Трампа: РФ планирует увеличить количество атак "шахедами" по Украине, — СНБО

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко добавил, что выход из-под санкций России нужен для того, чтобы дополнительно инвестировать в войну в Украине.

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Российская Федерация атакует Украину беспилотниками типа "Шахед" каждый день. Однако в ближайшие месяцы враг планирует увеличить количество ударов с целью дискредитации Соединенных Штатов Америки на мировом уровне. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Сейчас Россия атакует шахедами ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России — дискредитация США на мировом уровне", — говорится в сообщении.

По словам Андрея Коваленко, президент Российской Федерации Владимир Путин фактически сознательно унижает главу Соединенных Штатов Америки Трампа. Глава РФ бьет по украинской энергоструктуре и "выдвигает новые сумасшедшие условия". Выход из-под санкций России нужен лишь для дополнительных инвестиций в войну.

"Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "болтуном", — добавил Андрей Коваленко.

Отметим, что РФ запускает по территории Украины сотни БПЛА. В частности, ночь на 28 марта Вооруженные силы России атаковали Украину "Шахедами". Враг запустил 163 ударных БПЛА, в результате пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Запорожская области.

Недавно стало известно, что дополнительно к семи функционирующим РФ открыла еще три новые площадки для запуска "Шахедов". Это позволит нарастить их количество во время одной атаки.