РФ атаковала Украину "шахедами": есть удары по энергетической инфраструктуре, показаны последствия

По данным Воздушных сил, РФ запустила 163 ударных БПЛА. Пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевщина и Запорожье.

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В ночь на 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину "Шахедами". Взрывы раздавались в нескольких областях Украины. Фокус рассказывает о результатах обстрелов украинских населенных пунктов.

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 28 марта 2025 года противник атаковал 163-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (Российская Федерация), Чауда, Гвардейское (Крым).

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 89 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны. 51 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян (без негативных последствий)", — уточнили там.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевщина и Запорожье.

Обстрелы Запорожской области

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что в течение суток 28 марта 253 БПЛА различной модификации атаковали область, в частности, Запорожье, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку. В частности, вечером враг запустил по городу 17 БПЛА.

"Не все долетели до цели, но много пострадала инфраструктура. Вчера четыре многоэтажных дома пострадали и несколько частных жилых домов", — уточнил он.

Также ранен один человек — 19-летний парень. Сейчас его состояние стабильное, однако пока он находится под наблюдением врачей.

Что происходило в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в области уничтожено 7 беспилотников. Результаты атаки почувствовали несколько общин.

В частности, ВС РФ ударили беспилотниками по Васильковской громаде Синельниковского района — там есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия. В Петриковской громаде Днепровского района в результате атаки БПЛА пострадал инфраструктурный объект.

"По Никопольщине российская армия целилась из артиллерии и РСЗО "Град", применила дроны-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Изуродована инфраструктура", — добавил он.

Фото: Днепропетровская ОГА

Атака Одесской области: что известно

Ночью враг атаковал Одесскую область. В результате атаки предварительно пострадал 1 человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в результате обстрелов произошли пожары в гаражных помещениях, хозяйственной постройке, также повреждены жилые дома. Пожары ликвидированы спасателями и соответствующим подразделением Национальной гвардии Украины.

Фото: Днепропетровская ОГА

Что известно о Полтавской области

Россияне также атаковали БПЛА Полтавскую область. Об этом сообщил исполняющий обязанности Полтавской ОГА Владимир Когут.

Он рассказал, что в результате попаданий и падения обломков в шести местах были повреждения складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий. Кроме этого, в результате атаки произошло возгорание общей площадью 2500 кв. м. — сейчас оно локализовано. Владимир Когут отметил, что пострадавшие в результате атаки отсутствуют.

"Есть повреждения в Полтавской громаде: загорелись складские помещения, админздания и резервный трансформатор на шести локациях", — уточнили в ГСЧС.

В Генеральном штабе Украины прокомментировали атаку на Полтаву. В ведомстве отметили, что Россия использовала БПЛА типа "Shahed".

"Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности", — говорится в сообщении.

Атака на Киев

В Киевской городской военной администрации рассказали, что в ночь на 28 марта в окрестностях столицы было зафиксировано 9 вражеских БПЛА, из них 6 уничтожены средствами ПВО, остальные — локально потеряны, или покинули воздушное пространство. Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.

Обстрел Николаевской области

По информации председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 28 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено пять БПЛА типа "Shahed 131/136". Под обстрелом находилась Очаковская громада — там была повреждена линия электропередач, пострадавших нет.

Кроме этого, враг атаковал г. Вознесенск БПЛА. В результате обстрела загорелось складское помещение агропромышленного объекта. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним, вечером 27 марта Россия нанесла массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилой застройке Полтавы. Враг попал в промышленную зону города, из-за чего энергетикам пришлось восстанавливать энергоснабжение горожанам.

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" и готовит новые пусковые площадки. В частности, дополнительно к семи функционирующим РФ открыла еще три новые площадки для запуска "Шахедов". Все они расположены в районе Приморско-Ахтарска.

ВС РФ каждую ночь запускают по украинским городам сотни дронов. Так, в ночь на 27 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, 86 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.