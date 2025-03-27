РФ атаковала Украину баллистикой и БпЛА: пострадали 12 человек, среди которых 2 детей (фото, видео)

В целом Россия запустила по Украине почти 90 "Шахедов", которые нанесли разрушения в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской области.

Related video

В ночь на 27 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. На юге, севере и центре страны было сбито 42 вражеских БпЛА. Еще 26 не достигли своих целей, рассказали в пресс-центре Воздушных сил Украины.

В ведомстве рассказали, что враг обстреливал Украину с разных направлений, в частности, из Воронежской области, из городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда (Крым). Громко было в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской области.

Последствия обстрела Харьковской области

Вечером 26 марта Вооруженные силы РФ "Шахедами" атаковали Харьков. Некоторые российские беспилотники взорвались рядом с жилыми домами и вплотную к дороге, свидетельствуют кадры с места событий. Еще один дрон едва не попал в спортсменов на футбольном поле.

Городской голова Игорь Терехов в 21:42 сообщил, что за последний час враг минимум 12 раз ударил по Харькову боевыми БПЛА. Он рассказал, что на тот момент было известно о двух пострадавших, повреждениях домов, автомобилей и хозяйственных построек.

"Восемь пострадавших сейчас после массированного обстрела Харькова", — написал он позже.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям добавили, что в Харькове после массированного обстрела ударными беспилотниками по Харькову зафиксировано 8 попаданий БпЛА, в результате чего пострадали 12 человек. Также произошло 4 пожара, самый большой из них произошел в производственном здании площадью 2500. Также горели складские помещения и автомобили.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Кроме этого, острую реакцию на стресс получили еще четыре человека.

По его словам, в городе повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки. Сейчас профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города.

В Национальной полиции уточнили, что среди раненых — 14-летняя девочка и 5-летний мальчик. В общем пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести и острую реакцию на стресс.

Всего, по информации правоохранителей, в городе прогремело более 10 взрывов. В нескольких районах Харькова зафиксированы попадания беспилотников "Герань" и "Шахед". Следователями открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Атака на Сумскую область: что известно

В Сумской ОГА рассказали, что под атакой находилось несколько районов области. В частности, Вооруженные силы РФ атаковали FPV-дронами Путивльскую громаду, там зафиксировано 3 взрыва. Под ударами БпЛА была:

Бездрицкая община — там зафиксировано 5 взрывов, в результате которых произошел пожар в нежилом помещении:

Поповская община. Там зафиксировали 4 взрыва, в результате чего повреждены нежилые помещения.

Что известно о Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в области уничтожено 6 БпЛА. В результате атаки пострадали три человека — 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем оказали помощь на месте.

Кроме этого, по словам главы области, в городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Повреждены более 60 легковушек, еще несколько — уничтожены. Также задело 2 грузовика.

Под атакой дронов-камикадзе и артиллерии находился Никопольский район. В результате обстрела пострадала женщина, также повреждены многоквартирный и частный дома, инфраструктура, АЗС, авто. В полиции области уточнили, что в результате атаки БпЛА есть пострадавшие, которым уже оказана медицинская помощь. С заявлениями о повреждении имущества обратилось 30 граждан.

Также в результате атаки повреждены предприятия, образовательные и культурные учреждения, многоэтажки, разбиты окна в жилых помещениях, уничтожены и повреждены автомобили. Возникшие пожары спасатели уже потушили. Сейчас правоохранители документируют последствия удара.

Реакция омбудсмена на атаку

На атаку отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Только в одном Харькове пострадало по меньшей мере 12 человек! Повреждены жилые дома, предприятия, образовательные и культурные учреждения, автомобили. Масштабные атаки, наносящие ущерб гражданскому населению, — это фирменный почерк агрессора, который Украина ощущает ежедневно", — написал он.

Напомним, что вечером 26 марта Олег Синегубов сообщал, что в результате вражеского удара беспилотниками по поселку Золочев пострадали семь человек. Три человека получили взрывные ранения, еще четверо — острую реакцию на стресс.

Добавим, что в ночь на 25 марта Россия из Крыма атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и беспилотниками. По данным командования, россияне запустили по стране 139 ударных БпЛА типа Shahed, в результате атаки громко было в семи областях.