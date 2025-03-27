РФ атакувала Україну балістикою та БпЛА: постраждало 12 людей, серед яких 2 дітей (фото, відео)

Загалом Росія запустила по Україні майже 90 "Шахедів", які завдали руйнувань в Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Чернігівській області.

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В ніч на 27 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М, 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. На півдні, півночі та центрі країни було збито 42 ворожі БпЛА. Ще 26 не досягли своїх цілей, розповіли в пресцентрі Повітряних сил України.

У відомстві розповіли, що ворог що ворог обстрілював Україну з різних напрямків, зокрема, із Воронезької області, з міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим). Гучно було в Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Чернігівській області.

Наслідки обстрілу Харківської області

Увечері 26 березня Збройні сили РФ "Шахедами" атакували Харків. Деякі російські безпілотники вибухнули поруч з житловими будинками та впритул до дороги, свідчать кадри з місця подій. Ще один дрон ледь не влучив у спортсменів на футбольному полі.

Міський голова Ігор Терехов о 21:42 повідомив, що за останню годину ворог мінімум 12 разів вдарив по Харкову бойовими БПЛА. Він розповів, що на той момент було відомо про двох постраждалих, пошкодження будинків, автомобілів та господарчих споруд.

"Вісім постраждалих наразі після масованого обстрілу Харкова", — написав він пізніше.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій додали, що в Харкові після масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову зафіксовано 8 влучань БпЛА, в результаті чого постраждало 12 осіб. Також сталось 4 пожежі, найбільша з них відбулась у виробничій будівлі площею 2500. Також горіли складські приміщення та автомобілі.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога. Крім цього, гостру реакцію на стрес отримали ще четверо людей.

За його словами, в місті пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди. Нині профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста.

В Національній поліції уточнили, що серед поранених — 14-річна дівчинка та 5-річний хлопчик. Загалом постраждалі дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес.

Загалом, за інформацією правоохоронців, в місті пролунало понад 10 вибухів. В кількох районах Харкова зафіксовані влучання безпілотників "Герань" та "Шахед". Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Атака на Сумську область: що відомо

В Сумській ОВА розповіли, що під атакою перебувало декілька районів області. Зокрема, Збройні сили РФ атакували FPV-дронами Путивльську громаду, там зафіксовано 3 вибухи. Під ударами БпЛА була:

Бездрицька громада — там зафіксовано 5 вибухів, внаслідок яких сталась пожежа в нежитловому приміщенні:

Попівська громада. Там зафіксували 4 вибухи, внаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення.

Що відомо про Дніпропетровську область

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що в області знищено 6 БпЛА. В результаті атаки постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім надали допомогу на місці.

Крім цього, за словами очільника області, у місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Пошкоджено понад 60 легковиків, ще кілька – знищені. Також зачепило 2 вантажівки.

Під атакою дронів-камікадзе та артилерії перебував Нікопольський район. В результаті обстрілу постраждала жінка, також пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура, АЗС, авто. В поліції області уточнили, що внаслідок атаки БпЛА є постраждали, яким вже надана медична допомога. Із заявами про пошкодження майна звернулось 30 громадян.

Також внаслідок атаки пошкоджені підприємства, освітній і культурний заклади, багатоповерхівки, побиті вікна у житлових приміщеннях, знищені та пошкоджені автівки. Виниклі пожежі рятувальники уже загасили. Наразі правоохоронці документують наслідки удару.

Реакція омбудсмена на атаку

На атаку відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Лише в одному Харкові постраждало щонайменше 12 людей! Пошкоджені житлові будинки, підприємства, освітні й культурні заклади, автомобілі. Масштабні атаки, що завдають шкоди цивільному населенню, — це фірмовий почерк агресора, який Україна відчуває щодня", — написав він.

Нагадаємо, що увечері 26 березня Олег Синєгубов повідомляв, що унаслідок ворожого удару безпілотниками по селищу Золочів постраждали семеро людей. Троє людей отримали вибухові поранення, ще четверо — гостру реакцію на стрес.

Додамо, що в ніч на 25 березня Росія з Криму атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та безпілотниками. За даними командування, росіяни запустили по країні 139 ударних БпЛА типу Shahed, внаслідок атаки гучно було в семи областях.