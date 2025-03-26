"Шахед" РФ пролетів над футбольним полем: Харків під масованою атакою ЗС РФ, — Терехов (відео)

Внаслідок масованого нальоту російських дронів на Харків отримала поранення 12-річна дівчинка, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Один з безпілотників вибухнув поруч з багатоповерхівкою.

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Увечері 26 березня Збройні сили російської Федерації провели атаку "Шахедів" на Харків. Деякі російські безпілотники вибухнули поруч з житловими будинками та впритул до дороги, свідчать кадри з місця подій. Ще один дрон ледь не влучив у спортсменів на футбольному полі. Про наслідки масованої атаки російських безпілотників міський голова Ігор Терехов розповів у Telegram-каналі.

Перші повідомлення Терехова про атаки "Шахедів" на Харків з'явились у каналі о 20:38. Міський голова повідомив про можливий приліт у Київському районі, пізніше — про атаку на центральний район. Після цього — низка дописів про вибухи у місті. Згідно з підрахунками мера, сталось 12 вибухів. Один з ударів стався зовсім поруч з житловим багатоповерховим будинком і постраждав об'єкт цивільної інфраструктури: про що саме ідеться, не вказано. О 21:40 мер написав про наслідки російської атаки: пошкоджено житлові будинки, машини, господарські споруди. Згідно з даними Терехова, є вісім поранених, а загиблих немає.

"За останню годину ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БПЛА", — вказано у дописі міського голови.

Атака "Шахедів" - Терехов про удар по Харкову 26 березня Фото: Скриншот

Атака "Шахедів" — деталі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив деталі атаки "Шахедів" ЗС РФ, яка відбулась увечері 26 березня. Посадовець написав у Telegram, що у Харкові поранено 12-річну дівчинку, якій надають допомогу лікарі, а також 25-річного чоловіка. Крім того, він уточнив кількість вибухів — їх було 15. За пів години з'явились підсумки російської атаки на Харків. У дописі глави ОВА ідеться про шістьох постраждалих, з них троє — поранених, троє — з реакцією на стрес. Внаслідок удару "Шахедів" почалась пожежа у Київському районі, додав він.

Атака "Шахедів" - Синєгубов про удар по Харкову 26 березня Фото: Скриншот

На вечірню атаку "Шахедів" на Харків також відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду написав у Telegram, що росіяни пошкодили житлові багатоповерхівки. На кадрах з місця подій видно міську вулицю з високими будинками, огорнуту димом та зі спалахами вогню.

Ще одна ціль росіян — селище Золочів, розташоване за 25 км на північний захід від Харкова та за 19 км від російсько-українського кордону, уточнив глава ОВА. У Золочеві "Шахед" поцілив у житловий будинок, є мінімум двоє поранених — 14-річна дівчинка та 26-річний чоловік. Згідно з даними Синєгубова, дівчинка у важкому стані. Пізніше чиновник додав, що постраждало п'ятеро людей: поранено дві жінки старшого віку, а ще троє отримали реакцію на стрес.

Зазначимо, 24 березня Фокус писав про атаку російських дронів, які загрожували східним та центральним областям. Внаслідок удару РФ стались руйнування у Запорізькій та Київській областях, повідомили у військових адміністраціях.

Нагадуємо, в ніч на 26 березня стався масштабний наліт безпілотників ЗС РФ на Кривий Ріг. Тим часом 25 березня росіяни вдарили ракетами по Сумах: отримали поранення близько сотні українців.