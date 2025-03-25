В Сумах зросла кількість поранених від удару РФ: постраждало понад 100 осіб (фото)

В ОВА уточнили, що внаслідок російської атаки постраждала 101 людина, з яких 23 дитини. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.

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Кількість постраждалих внаслідок атаки Збройних сил Російської Федерації по житловому кварталу Сум збільшилась до 101 особи. Серед потерпілих — 23 дитини, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Внаслідок ракетного удару постраждала 101 людина. За медичною допомогою звернулося 78 дорослих та 23 дитини", — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що наразі в стаціонарі лікується 14 дорослих та 16 дітей. Одна доросла людина та одна дитина знаходяться в стабільно важкому стані.

В Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області розповіли, що у Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Там додали, що в пошкоджених багатоповерхових житлових будинках верхолази ДСНС проводять демонтаж аварійних конструкцій.

Також на місці події залучено кінологічні розрахунки. Крім цього, рятувальники проводять роботи по тимчасовому відновленню пошкоджених вибуховою хвилею покрівель та вікон.

Удар по Сумам 24 березня: що відомо

Вдень 24 березня ЗС РФ завдали удару по центру Сум, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Згідно з даними місцевої влади, ворог вдарив по промисловому об'єкту: про що ідеться, не вказано. Внаслідок вибуху пошкоджено школу, медичний заклад, кілька багатоквартирних та приватних будинків.

Додамо, що в ніч на 25 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та безпілотниками. Загалом ЗС РФ запустили по країні 139 ударних БпЛА типу Shahed, в результаті чого постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська та Одеська області.