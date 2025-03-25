РФ атакувала Україну балістикою та "шахедами": вибухи чули у семи областях (фото)

За даними командування, росіяни запустили по країні 139 ударних БПЛА типу Shahed. Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська та Одеська області.

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В ніч на 25 березня Росія з Криму атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та безпілотниками. З декількох напрямків було запущено по країні 139 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних. Підтверджено збиття 78 "Шахедів" на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Під ударом було декілька областей України. Зокрема, внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська та Одеська області.

Результати атаки в Київській області

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в околицях столиці було зафіксовано 10 ворожих БпЛА. Повітряні цілі знищені засобами ППО або локаційно втрачені, вони не досягли міста. Там додали, що постраждалих та руйнувань у межах Києва немає.

В Київській обласній військовій адміністрації додали, що в області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. Нині постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

У наслідок ворожої атаки у Фастівському та Бориспільському районах загорілись складські приміщення. Наразі пожежі ліквідовані.

В ДСНС Київської області уточнили, що на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загорання в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БПЛА. Жертви та потерпілі відсутні.

Атака на Харківську область

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що під атакою ворожих безпілотників був Ізюм. Зафіксовано удари 14 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури, постраждалих не встановлено.

Що відбулось в Сумській області

В Сумській ОВА повідомили, що в області збито 10 ворожих "Шахедів". Загалом з початку області ліквідовано 787 безпілотників.

Результати атаки в Полтавській області

Відбивала повітряну атаку ППО в Полтавській області. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено аграрне приміщення одного з підприємств, в результаті двоє працівників отримали поранення. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці", — додав він.

Що відомо про атаку на Кіровоградську область

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що в області відбито "чергову ворожу дронову атаку". Є збиття, постраждалі та травмовані відсутні.

Результати атаки в Черкаській області

За словами начальника Черкаської ОВА, в області знищено 10 російських БпЛА. Постраждалих серед населення немає, пошкодження майна також не зафіксовані.

Запорізька область: що відомо про атаку РФ

Про атаку Збройними силами Російської Федерації повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він розповів, що в результаті обстрілу Запорізького району в одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка. Поранено двоє людей — 58-річна жінка та 30-річний чоловік.

Іван Федоров додав, що медики надали їм усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Фото: Запорізька ОВА

На початку березня стало відомо, що в Україні створили потужні лазери для боротьби з "Шахедами". Він дає змогу українським військовим збивати "Шахеди" на відстані 2-3 км.

Зазначимо, що Росія постійно працює над удосконаленням своїх "Шахедів", щоб ефективніше протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби. Так, нещодавно українські військові виявили ударний дрон РФ типу "Shahed", оснащений 16-елементною CRPA-антеною китайського виробництва для більш ефективної протидії українським засобам радіоелектронної боротьби.