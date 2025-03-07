В Україні створили потужні лазери для боротьби з "Шахедами": як працюють у бойових умовах

Потужний лазерний промінь дає змогу українським військовим збивати "Шахеди" на відстані 2-3 км.

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Комплекси від української компанії Laser Guard Systems за допомогою лазерів допомагають силам протиповітряної оборони збивати "Шахеди". Деталі Фокусу розповів представник команди розробників Кирило Скоробогатько.

Остання модель оснащена тепловізором, який дає змогу виявити "Шахед" у нічному небі на відстані до 6 км. Потім військовий запускає лазерний промінь, що б'є на 10 км. Спеціальна оптична технологія робить із точки смугу з кутом розкриття 5 градусів, завдяки чому пляма світла має велику площу.

Раніше військовослужбовець Олександр Карпюк пояснив, як лазерна зброя України може збивати дрони. За його словами, ще півроку тому під час випробувань прототип пропалював БПЛА на відстані в пару кілометрів, але командувача СБС Вадима Сухаревського це не влаштовувало.

За словами Кирила Скоробогатька, комплекс дає змогу мобільним вогневим групам візуально відстежувати дрон на відстані 2-3 км. Він набагато потужніший за прожектор, який у кращому разі добиває на 800-1000 метрів. Це підтвердили розрахунки ППО, які використовували технологію в бойових умовах.

Одна система Laser Guard допомагає всім вогневим групам навколо в радіусі близько 10 км, адже якщо видно лазерний промінь, значить там помітили та супроводжують "Шахед". У підсумку бійці можуть заздалегідь підготуватися до стрільби і довше не втрачають ціль з поля зору.

Наразі наводити лазерний промінь на "Шахед" потрібно вручну, розробники вже створюють модуль для автоматичного супроводу цілі. Їм потрібно доопрацювати програмне забезпечення, механізм обертання та посилити захист, щоб система надійно працювала в польових умовах і не боялася погодних умов.

"Потрібно провести дійсно багато часу за тестовою роботою, відпрацювати сценарії. Наприклад, щоб система не сприймала птаха за дрон", — пояснив Кирило Скоробогатько.

Він сподівається, що з часом хоча б половина всіх мобільних вогневих груп отримає комплекси Laser Guard. Це цілком реально зробити, адже один модуль коштує близько $10 000 (можна порівняти з автомобілем), але може працювати роками.

"Думаю, кілька тисяч систем значно вплинуть на ситуацію", — підрахував Кирило.

Нещодавно стало відомо, що вчені створили найпотужніший у світі лазерний промінь. Його пікова сила струму в 5 разів більша, ніж у будь-якого аналога.