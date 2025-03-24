РФ атакує Україну новими дронами: в ПС розповіли про китайські антени та обхід РЕБ

Противник постійно працює над удосконаленням своїх "Шахедів", щоб ефективніше протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби.

Related video

Наші військові виявили ударний дрон РФ типу "Shahed", оснащений 16-елементною CRPA-антеною китайського виробництва, встановленою для більш ефективної протидії українським засобам радіоелектронної боротьби. Про це 24 березня в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він підкреслив, що українці, спільно із західними партнерами, аналізують тактику ворога, аби розробити ефективні методи протидії.

Представник ПС зазначив, що процес вивчення триває, і якщо раніше дрони "Шахед" мали 8 каналів, то зараз їх стало 16. Для протидії цим дронам використовуються засоби радіоелектронної боротьби, які зводять до мінімуму їхню ефективність. Він пояснив, що дрони зазвичай керуються супутниковими навігаційними системами, і для того, щоб перешкодити їхньому маршруту, застосовуються методи "спантеличення" або подавлення сигналу. Метою є змусити дрон злетіти з курсу і приземлитися в місці, де це не несе серйозної загрози для людей.

Він підкреслив, що чим більше удосконалюються ворожі "Шахеди", тим більше засобів необхідно українським захисникам для ефективної боротьби з ними.

"І над цим сьогодні працюють. Серйозне виробництво нашого військово-промислового комплексу. Є партнерська допомога. І також допомагають інші організації і фонди. Тут важливо розуміти, що РЕБ, який можна набрати в OLX і купити, не завжди може бути ефективний. Це стосується дуже багатьох випадків, коли дійсно розраховують на ці системи, а вони не працюють так, як би хотілося. Це марні надії людей на захист", — підбив підсумки Ігнат.

Варто нагадати, що у силах безпілотних систем розкрили методи перехоплення "Шахедів" за допомогою новітніх засобів. Завдяки цьому пристрою вдалося знищити понад 10 російських ударних БПЛА.

Також Фокус писав про те, що в Україні розробили високопотужні лазери для знищення "Шахедів". Цей засіб дозволяє українським військовим знищувати БпЛА на відстані 2-3 км.