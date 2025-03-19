Коштує 5 000 доларів: в СБС розповіли, як перехоплюють "Шахеди" новітнім засобом (фото)

В командуванні кажуть, що за допомогою нового засобу знищили понад 10 російських БПЛА. Він коштує близько 5 000 доларів, тоді як вартість одного "Шахеда" — понад 150 000 доларів.

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Сили безпілотних систем перехоплюють російські безпілотні літальні апарати типу "Shahed" за допомогою новітнього засобу. Про це повідомляє командування СБС Збройних Сил України на офіційній сторінці у Facebook 19 березня.

У СБС повідомляють, що оператори підрозділу "Darknode" 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis завдяки новому засобу вже ліквідували понад 10 російських ударних БПЛА "Shahed-136/131". Військові зазначають, що цей засіб коштує близько 5 000 доларів, тоді як ворожі ударні дрони — понад 150 000 доларів за одну штуку.

"Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців", — зазначили в командуванні.

Нагадаємо, 19 березня ЗМІ розповідали, як український морський дрон Magura V5 заплутує РЕБ і полює на російську авіацію. Оглядачі назвали розробку першим у світі зенітно-ракетним комплексом, яким можна керувати дистанційно.

Також 19 березня пресслужба СБС повідомила, що українські військовослужбовці знищили найбільш далекобійні САУ армії КНДР. Аеророзвідники 14-го окремого полку БпАК СБС виявили цілі та скорегували вогонь артилерії.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що 19 березня російський Shahed-136 залетів на територію Казахстану.