"Змінимо хід боїв": Верес розповів про завдання від Зеленського для полку безпілотних систем К-2

Президент України Володимир Зеленський поставив особливі задачі для проєкту "Лінія дронів", розповів командир полку Кирило Верес. Якщо виконати ці задачі, то РФ втратить ключову перевагу на війні.

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Батальйон безпілотних систем К-2 у складі 54 окремої механізованої бригади з грудня 2024 року почав набирати нових людей, щоб перетворитись на 20-й полк Сил безпілотних систем. Протягом перших місяців рекрутингу кількість заявок перевищила 10 тисяч осіб, хоч можуть прийняти лише 1,5 тисячі. Про те, як просувається створення полку, про досягнення та про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським командир нового підрозділу, підполковник Кирило Верес розповів медіа NV.

Безпілотники ЗСУ — що розповів Верес

Верес пояснив, що три роки повномасштабної війни РФ керував батальйоном і не хотів іти в інші підрозділи чи розширюватись. Але у якийсь момент війни підрозділ пів року боронив певний відтинок фронту, і він побачив, що краще тримати ділянку більшою кількістю людей. Тоді Верес та його бійці могли б бути більш ефективними, зауважив підполковник. Тому врешті й погодився створити перший полк, який увійде у новостворені Сили безпілотних систем.

"Якщо ми здатні на більше — час приймати рішення. Бо далі ми цю можливість втратимо, бо просто втратимо людей, які здатні на більше", — пояснив Верес.

Як формувався полк безпілотних систем Вереса

Після прийняття рішення про полк виникла потреба набрати людей, продовжив командир. З його слів, у перші дні рекрутів взагалі не було і він подумав, що матиме таку ж проблему, як при мобілізації. Однак згодом з'ясувалось, що люди були: бажаючі "поклали" сервер центру рекрутингу, так їх було багато.

"Відбором займаються командири підрозділів, що будуть в нашому складі. Станом на зараз не опрацьовано ще близько 2 тисяч заявок [з 10 тисяч]", — заявив підполковник.

Командир розповів про концепцію набору людей в полк:

98% набору — рекрутинг;

також допускається переведення з інших підрозділів та військові, які самовільно залишили в частину. Окремо Верес наголосив, що є проблеми з бажаючими перейти з інших підрозділів. Він розуміє, якщо візьме людей, то може "оголити" ділянку фронту.

Верес та Зеленський

Командир нового полку безпілотних систем розкрив деякі деталі проєкту "Лінія дронів", про старт якого в Міноборони розповіли 9 лютого. У рамках проєкту п'ять кращих підрозділів, які працюють з дронами, зустрілись з президентом України Володимиром Зеленським. Верес сказав, яку пропозицію озвучив особисто він: треба прийняти певні закони, щоб техніка швидше потрапляла в ЗСУ. Після цього бійці почули окремий "наказ" від президента. Він не відкрив його деталей. Лише прояснив, що їм чітко сказали, яких саме цілей потрібно досягнути.

"Це були певні конкретні речі, я б навіть сказав, із цифрами. Без подробиць, але я скажу так: якщо ми ці цілі виконаємо, то це може просто ключовим чином змінити хід боїв та позбавити росіян їхньої ключової переваги", — сказав Верес.

Зазначимо, 2 лютого Фокус проаналізував дрони ЗСУ, які мають дальність 1 тис. км і можуть дістати до найвіддаленіших НПЗ Росії. Як пояснив український інженер Віталій Бризгалов, далекобійні БПЛА Сил оборони, схоже, мають літакову конструкцію. Для здешевлення використовується подекуди навіть деревина, сказав він.

Нагадуємо, 26 лютого Генштаб ЗСУ розповів про три стратегічні об'єкти РФ, до яких дістали Сили оборони.